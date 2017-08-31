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Сагинтаев рассказал, чем будут заниматься его новые заместители

 

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтавев представил кабинету министров своих новых заместителей, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Сообщается, что Ерболат Досаев усилит экономический блок, в частности координацию реализуемого портфеля проектов по модернизации ключевых отраслей экономики. Аскар Жумагалиев будет курировать работу по цифровизации экономики, на повестке которой сейчас находится проект госпрограммы «Цифровой Казахстан».

Также премьер-министр страны подчеркнул, что глава государства поставил конкретные задачи перед правительством. В этой связи нужно учесть замечания, обеспечить выполнение всех поручений и сохранить текущую динамику роста экономики.

 

31 августа 2017, 09:31
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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