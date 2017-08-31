Будут обсуждены вопросы обеспечения устойчивого и инклюзивного роста в условиях перехода к «чистой» энергетике.

В Астане начал свою работу международный форум «Женщины за энергию будущего» с участием государственного секретаря РК, председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте РК Гульшара Абдыкаликова, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





В работе форума приняли участие свыше 300 делегатов из 25 стран мира. Среди них заместитель председателя Совета федерации федерального собрания РФ Галина Карелова, глава администрации республики Беларусь Наталья Кочанова, вице-премьер министр Кыргызской республики Чолпон Султанбекова, вице-президент ЕБРР Бетси Нельсон, президент глобального саммита женщин Ирен Нативидад, президент всемирной ассоциации женщин изобретателей и предпринимателей Ми-Йонг-Хан.





В рамках форума пройдут двусторонние встречи Госсекретаря с главами официальных зарубежных делегаций и международных организаций, с целью обсудить перспективы развития двусторонних отношений в сфере расширения возможностей женщин в «зеленой» экономике и альтернативной энергетике.





На форуме будут обсуждены вопросы обеспечения устойчивого и инклюзивного роста в условиях перехода к «чистой» энергетике, а также роль и вклад женщин в продвижение инновационных идей в сфере альтернативной энергетики и «зеленой» экономики на основе эффективного партнерства государства, бизнес-сектора и гражданского общества.





По итогам будет принята Резолюция, призывающая мировое сообщества придерживаться международных принципов по минимизации нагрузки на окружающую среду, сдерживанию климатических изменений и деградации природных ресурсов, которое позволит ускорить переход к «зеленой» экономике и повысить благосостояние населения.



