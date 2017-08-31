Головкин ответил, когда может завершить карьеру

Сейчас я чувствую себя замечательно. Мне комфортно. Так что да, вероятно, [я буду боксировать] еще 5 лет - отметил боксер.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в ходе медиа-конференции назвал приблизительный срок завершения своей профессиональной карьеры, сообщает сообщает Sports.kz





— Я чувствую себя прекрасно в своем возрасте. Я не ощущаю большой разницы между 25 и 35 годами. Я все также тренируюсь каждый день, все по-прежнему. Такие же спарринги, в скорости и силе я не потерял. Я чувствую себя как и 10 лет назад. Мне 35, но я чувствую себя 25-летним. Может быть, в душе я даже моложе «Канело».





Да, возможно к 40 годам [я закончу], еще пять лет. Это бокс. Каждый день по-своему труден и опасен. Сейчас я чувствую себя замечательно. Моя семья и команда меня поддерживают. Мне комфортно. Так что да, вероятно, [я буду боксировать] еще 5 лет.



