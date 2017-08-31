Назарбаев: Казахстан способствует мирному использованию атомной энергии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встреча с Генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи глава государства поприветствовал визит Ю.Амано в Казахстан, приуроченный к открытию банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

«Сегодняшнее мероприятие является итогом многолетней совместной работы по созданию банка низкообогащенного урана. Для Казахстана - это очень важное событие», - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан выступает в качестве лидера глобального антиядерного движения.

«Как государство, обладающее большими объемами ураносодержащего сырья, мы способствуем мирному использованию атомной энергии», - отметил глава государства.

Также Президент Казахстана отметил всесторонний и крепнущий характер сотрудничества нашей страны с Агентством.

В свою очередь Генеральный директор МАГАТЭ, поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приём, оказанный делегации.

«Данное мероприятие стало возможным, в первую очередь, благодаря Вашей личной поддержке и участию, а также нашему плодотворному сотрудничеству», - сказал Ю.Амано.

Кроме того, Генеральный директор Агентства отметил, что наряду с открытием здания хранения низкообогащенного урана, важными также представляются вопросы закупок и транспортировки данного вида сырья.