Назарбаев: Казахстан способствует мирному использованию атомной энергии
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встреча с Генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В ходе встречи глава государства поприветствовал визит Ю.Амано в Казахстан, приуроченный к открытию банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.
«Сегодняшнее мероприятие является итогом многолетней совместной работы по созданию банка низкообогащенного урана. Для Казахстана - это очень важное событие», - сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан выступает в качестве лидера глобального антиядерного движения.
«Как государство, обладающее большими объемами ураносодержащего сырья, мы способствуем мирному использованию атомной энергии», - отметил глава государства.
Также Президент Казахстана отметил всесторонний и крепнущий характер сотрудничества нашей страны с Агентством.
В свою очередь Генеральный директор МАГАТЭ, поблагодарил Нурсултана Назарбаева за приём, оказанный делегации.
«Данное мероприятие стало возможным, в первую очередь, благодаря Вашей личной поддержке и участию, а также нашему плодотворному сотрудничеству», - сказал Ю.Амано.
Кроме того, Генеральный директор Агентства отметил, что наряду с открытием здания хранения низкообогащенного урана, важными также представляются вопросы закупок и транспортировки данного вида сырья.
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