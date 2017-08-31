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Мэй подтвердила намерение остаться на посту премьера после Brexit

31 августа 2017, 10:06

По словам главы британского правительства, она видит своей целью "достижение более светлого будущего" для страны.

Премьер-министр Великобритании подтвердила, что не планирует уходить со своего поста и намерена остаться главой правительства и после выхода страны из Евросоюза. Об этом она заявила в четверг во время своего визита в Японию, передает ТАСС.

"Я не тот человек, что легко бросает начатое", - цитирует ее слова агентство Reuters. "Да, я здесь на долгий срок. То, чем занимаюсь я и мое правительство касается не только реализации Brexit, но и достижения более светлого будущего для Великобритании", - добавила она, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о том, планирует ли она принять участие в следующих парламентских выборах.

27 августа канцелярия премьер-министра также опровергла сообщения местной прессы о намерении нынешней главы правительства подать в отставку в 2019 году.

Ранее газета The Daily Mirror сообщила, что Мэй пригласила в загородную резиденцию Чекерс группу из 15 политиков-тори, на которой якобы проинформировала их о намерении покинуть посты лидера партии и главы правительства 30 августа 2019 года.

Фото © EPA/WILL OLIVER / POOL

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