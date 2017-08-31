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В Южной Корее заявили, что КНДР может создать МБР с ядерной боеголовкой в 2018 году

31 августа 2017, 10:09

Депутат парламента Республики Корея Ким Ён У назвал такую ситуацию "серьезнейшим кризисом".

Военные США полагают, что КНДР может создать полностью рабочую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) к концу следующего года. Об этом сообщил в четверг журналистам в Сеуле представитель партии "Парын" Ким Ён У, возглавляющий оборонный комитет в парламенте Республики Корея, передает ТАСС.

Ким Ён У ранее вернулся из Вашингтона, где в составе южнокорейской делегации встретился с командующим войсками США в Тихом океане Гарри Харрисом.

"По оценке Харриса, Северная Корея сможет создать МБР, способную нести ядерную боеголовку, уже в 2018 году", - сказал Ким Ён У.

"Мы столкнулись с серьезнейшим кризисом", - добавил он.

С 2011 года, когда к власти в стране пришел Ким Чен Ын, КНДР произвела около 50 запусков баллистических ракет. Это в три раза больше, чем за все время правления Ким Чен Ира (1994-2011).

Как отмечают эксперты, последние запуски, включая пуски двух МБР в июле, свидетельствуют, что КНДР удалось значительно улучшить возможности своих ракетных комплексов. Согласно подсчетам министерства обороны Республики Корея, испытания обошлись бюджету КНДР более чем в $97 млн.

Фото © REUTERS/Toru Hanai

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