Немцан: Женщины должны сформировать в обществе экологическое сознание

«Мужчины могут нестись вперед, они тулпары, а женщины рядом, но находятся сегодня уже не в обозе, а тоже на коне. Их задача оставлять за собой шлейф позитива и созидать» - Немцан.

Женщины смогут сформировать в обществе экологическое сознание для гармоничного перехода к «зеленой» экономике. А потому форум «Женщины за энергию будущего» носит прикладной характер. Так считает директор известной в Казахстане Вячеславской школы и с недавнего времени менеджер фонда «Развитие общественно значимых инициатив» Татьяна Немцан, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Напомним, на базе этой школы начали развиваться «зеленые технологии», появились различные предприятия, позже там был открыт первый экологических лагерь для детей и подростков. Сейчас директор школы поставила для себя новые задачи – формировать экологическую культуру в стране.





«Самое главное, после ЭКСПО не должно быть провала, ведь послесловие может быть горьким. Сегодня ЭКСПО завершается, но работа должна идти, стрела выпущена, и она должна лететь вверх. Я все сделаю для того, чтобы это сделать. Уже теперь как участник фонда «Развитие значимых инициатив»», - сказала Немцан.





На вопрос - «А много ли женщин, желающих развивать в стране «зеленые» технологии?», она ответила:





«А вот они все здесь. И одно дело «зеленые» технологии, их можно понимать в плане инжиниринга, хотя здесь тоже очень большое поле, мы благодаря ЭКСПО начинаем понимать совсем по-другому. И другое дело - формирование экологического сознания. Технологии двинутся тогда, когда люди начнут элементарно, перестанут бросать мусор, ходить по газону, начнут сажать деревья, будут гармоничными со своими детьми и так далее. Это изменит понимание мира и поведение людей. Без изменения сознания общества внедрять технологии будет сложно», - пояснила она.





Она уверена, женщина — это тот клей, который склеивает все образовывающиеся трещины.





«Мужчины могут нестись вперед, они тулпары, а женщины рядом, но находятся сегодня уже не в обозе, а тоже на коне. Их задача оставлять за собой шлейф позитива и созидать. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня многое обсудим», - добавила она.





Стоит отметить, фонд «Развитие общественно значимых инициатив» создан для формирования экологической культуры в стране. А потому для Татьяны Немцан сегодня будет очень важно услышать приоритеты гендерной команды общества.





«Я прошла путь от простого учителя школы до менеджера фонда развития. Что я вынесла из этого? Разговоры, конечно важны, но нам необходимо на конкретны примерах показывать, что значит жить в гармонии с самим собой, семьей, своим ребенком. Поэтому, думаю, как не женская аудитория может эти вещи поднять на поверхность», - сказала она.





Она рассказал и о планах нового фонда. Так, сегодня уже разработаны 20 шагов до 2020 года, что, по мнению спикера, символично. Большое внимание фонд будет уделять инициативам детей и молодежи. Например, будет проходить большое количество конкурсов «Зеленый квартал», где эксперты будут искать лучшие идеи для снижения тарифов, экономии энергии и так далее. В планах продолжать практику молодежных экологических кэмпов, что будет аналогом российскому Селигеру, но по теме энергетики.





«Мы будем инициировать раздельный сбор мусора в кварталах и подключение тысячи пенсионеров в качестве тим-лидеров, которые будут работать с молодежью в кварталах городских территорий, работа с фермерами, то есть это интересно. Поддержка стартапов cleantech и green tech для молодежи, которая мыслит креативно, я думаю, что это очень интересное направление. И только несколько наших будущих шагов», - рассказала она.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото с сайта expoandwomen.com



