В России будут блокировать работу анонимайзеров в течение 3-х дней

Новый проект Роскомнадзора проходит первый этап рассмотрения.

Согласно проекту приказа о процедуре контроля за исполнением запрета анонимайзеров и VPN, с 1 ноября 2017 года Роскомнадзор обязывается в течение 3-х дней проводить блокировку интернет-сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным сайтам.

Сотрудники Роскомнадзора будут проверять выполнение требований закона сервисами VPN. Для этого, владельцы анонимайзеров будут обязаны предоставить Роскомнадзору информацию о сетевом адресе, а также сообщить учетные данные для доступа к анонимайзеру. Сотрудники ведомства в течение одного дня должны проверить возможность подключения VPN-сервиса к запрещенным ресурсам. В случае обнаружения нарушений, работа анонимайзера будет заблокирована в течение 2-х дней с момента проверки.

В данный момент проект проходит первый этап рассмотрения. На следующем этапе будет сформировано заключение по итогам процедуры ОРВ (Оценки Регулирующего Воздействия), и проект будет направлен в Министерство юстиции для формирования окончательного варианта текста законопроекта.

Напомним, 21 июля 2017 года Госдума приняла закон, запрещающий использование анонимайзеров.