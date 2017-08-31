«Волшебный имплантат» существует? Что нужно знать пациенту об имплантации зубов

Для жителей Казахстана в Международном центре имплантологии iDent действуют те же цены, что и для жителей России - никаких наценок и «двойных стандартов».

Столкнувшись с необходимостью имплантации зубов, изучая предложения стоматологических клиник, можно увидеть в качестве «веского аргумента» упоминания о производителях систем имплантатов, которые поставят пациенту.



Результат с гарантией



- Как обычному человеку выбрать систему имплантатов, на что обращать внимание?



- Но ведь не все системы имплантатов одинаково хороши?



Главное – решение



- Установка дорогого имплантата всем известного производителя не является гарантией успеха?





Лицензия ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 года



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА