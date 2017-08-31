Путин одобрил соглашение по борьбе с киберпреступностью в СНГ

Подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий одобрено президентом РФ.

26 августа на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации было опубликовано распоряжение президента РФ Владимира Путина о подписании соглашения о сотрудничестве стран-участниц СНГ в борьбе с киберпреступностью.

Распоряжение состоит из двух пунктов. Собственно, решения принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании соглашения, а также разрешения МВД России вносить непринципиальные правки в соглашение в ходе переговоров о подписании.

В свете последних громких хакерских атак на государственные учреждения стран по всему миру, высшие государственные чины Российской Федерации стали обращать особое внимание на вопросы информационной безопасности. Так, недавно было проведено специальное совещание касательно мер, направленных на повышение уровня кибербезопасности в финансовых организациях при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По разным оценкам киберпреступления в мире ежегодно наносят ущерб на сумму около 500 миллиардов долларов. В частности, в России эта цифра составляет около 1 миллиарда долларов.