Пенсионные накопления за июль 2017 года

Инвестдоход ЕНПФ в январе-июле 2017 составил 316 млрд тенге - или на 24% меньше объема годом ранее. В структуре инвестпортфеля растет доля вкладов НБ РК и БВУ, и сокращаются вложения в корпоративные облигации и ГЦБ.

На конец июня 2017 года общий объем пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде преодолел отметку в 7 трлн тг и уже на конец июля составил 7,3 трлн тенге. С начала года накопления прибавили 588,0 млрд тг или 8,8%. Среднемесячный прирост составил 84 млрд тенге (1,2%).

Объем обязательных взносов в июле 2017 года составил 56,7 млрд тенге, что в 2,4 раза больше обязательных взносов за июль 2016 года. В целом за январь-июль 2017 объем обязательных взносов составил 403,5 млрд тенге, что на 76,3% больше чем за январь-июль прошлого года. Максимальный прирост был зафиксирован в июне - 61,3 млрд тг.

Инвестиционный доход в июле 2017 года, напротив, сократился по сравнению с июлем прошлого года - со 117,4 млрд до 94,3 млрд тенге. За январь-июль 2017 года инвестдоход составил в общем 316,3 млрд тенге, меньше на 24,0%, чем в январе-июле 2016 года - 416,1 млрд тенге. Максимальный прирост был зафиксирован в июле - 94,3 млрд тг и в июне - 95,1 млрд тенге.

В 2017 году доход от инвестирования пенсионных накоплений находится в зоне положительных значений, лишь в феврале расходы составили 7,9 млрд тг. При этом за год в портфеле ЕНПФ сократилась доля вложений в госбумаги с 38,3% до 32,8% и доля инвестиций в облигации негосударственных эмитентов до 30,7% с 36,4% к июлю 2017 года. Доля вложений во вклады НБ РК и БВУ, наоборот увеличилась за год с 6,5% до 10,0%.