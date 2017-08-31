Примирительные процедуры

В Алматинском районном суде состоялся круглый стол на тему: «Примирительные процедуры и досудебное урегулирование споров», на котором приняли участие судья суда Б. Кабылбеков, юристы ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы».

В ходе круглого стола судья отметил, что в современном мире, жизнь людей неизбежно связана со стрессами и спорами, возрастает число конфликтов в обществе, все чаще граждане обращаются в суд для урегулирования своих споров и конфликтов. Число людей вовлеченных в судебные процессы растет из года в год. В условиях проведения реформы процессуального законодательства институту медиации отводится ведущая роль, как одному из способов быстрого и взаимовыгодного разрешения споров. На основе взаимных уступок стороны спора могут прийти к наиболее приемлемому решению, которое будет отвечать интересам обоих сторон, что одновременно будет способствовать как оздоровлению гражданского общества «без конфликтов», так и существенно разгрузит суды.

Судья предложил участникам круглого стола уделить особо внимание досудебному урегулированию споров, в том числе в порядке медиативного соглашения через суд.

«Если дело закончилось соглашением об урегулировании спора в порядке медиации или партисипативной процедуры сумма государственной пошлины подлежит возврату в судах первой и апелляционной инстанций — в полном объеме, в суде кассационной инстанции — в размере 50 процентов», - подчеркнул Бейбитжан Кабылбеков.

В завершении участники круглого стола обменялись мнениями по преимуществам примирительных процедур.