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Понятие административного права

 

В Алматинском районном суде города Астаны проведен семинар для специалистов суда на тему: «Понятие административного права. Административное правонарушение и административная ответственность» с участием судьи специализированного межрайонного административного суда Астаны Олжаса Шалабаева.

Судья О.Шалабаев рассказал участникам семинара о актуальных вопросах административного права.

«Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие либо бездействие физического лица или противоправное действие либо бездействие юридического лица, за которое предусмотрена административная ответственность», - отметил судья.

О.Шалабаев подчеркнул, что административное правонарушение признается совершенным умышленно, если физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия, предвидело его вредные последствия и желало или сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично.

В завершении судья ответил на интересующие вопросы специалистов.

 

31 августа 2017, 10:47
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