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АО «Банк Астаны» сообщило об избрании Лаврентьева А.С. членом Совета директоров банка

 

АО «Банк Астаны» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об избрании Лаврентьева А.С. членом Совета директоров банка.

31 августа 2017, 10:47
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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