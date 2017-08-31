АО «Банк Астаны» сообщило об избрании Лаврентьева А.С. членом Совета директоров банка
АО «Банк Астаны» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE об избрании Лаврентьева А.С. членом Совета директоров банка.
31 августа 2017, 10:47
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи
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