В Китае начали расследование против экс-замглавы комитета по ценным бумагам
31 августа 2017, 10:57
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась в Китае с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина.
Верховная народная прокуратура Китая начала официальное расследование в отношении бывшего заместителя главы госкомитета по контролю над ценными бумагами Яо Гана, которого подозревают в коррупции, говорится в заявлении на сайте ведомства, передает РИА Новости.
В середине июля центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила, что Яо Ган был исключен из рядов партии и снят с занимаемой должности. При этом отмечалось, что внутрипартийное расследование в отношении бывшего чиновника велось еще с ноября 2015 года.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась в Китае с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Страна стремится к созданию глобальной сети антикоррупционного сотрудничества и рассматривает вопрос о разработке законодательных актов, касающихся международной правовой помощи в уголовных делах.
В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.
Анна Раткогло
Фото © Flickr / Helga's Lobster Stew
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