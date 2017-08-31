Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Китае начали расследование против экс-замглавы комитета по ценным бумагам

31 августа 2017, 10:57

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась в Китае с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина.

Верховная народная прокуратура Китая начала официальное расследование в отношении бывшего заместителя главы госкомитета по контролю над ценными бумагами Яо Гана, которого подозревают в коррупции, говорится в заявлении на сайте ведомства, передает РИА Новости.

В середине июля центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила, что Яо Ган был исключен из рядов партии и снят с занимаемой должности. При этом отмечалось, что внутрипартийное расследование в отношении бывшего чиновника велось еще с ноября 2015 года.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась в Китае с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Страна стремится к созданию глобальной сети антикоррупционного сотрудничества и рассматривает вопрос о разработке законодательных актов, касающихся международной правовой помощи в уголовных делах.

В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.

Анна Раткогло
Фото © Flickr / Helga's Lobster Stew

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...