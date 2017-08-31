Кандидат проекта «100 новых лиц Казахстана» Алексей Лукутин: Моя мечта - медаль паралимпийских игр

"У какого человека не спроси, 80% его мечтаний вполне осуществимы. Не скажу, что я мечтаю о чем-то невозможном"

Продолжая цикл публикаций о кандидатах в проект «100 новых лиц Казахстана», который сейчас активно реализуется в стране, портал Zakon.kz познакомит вас с атлетом Паралимпийской сборной Алексеем Лукутиным.





- Спортом я начал заниматься с 8 лет, - рассказывает Алексей. - Любил заниматься интеллектуальным спортом, играл в шахматы, шашки, конечно, не забывал и о физических нагрузках. Вначале 2000-х мне пришла повестка из военкомата, я знал, что служить меня не возьмут, но все равно пошел. В военкомате хирург подтвердил мои догадки и сказал, что не помешает мне подкачать мускулатуру. Начал заниматься дома, каждый день турники, отжимания. Через пару месяцев понял, что мне этого мало и вслед за товарищем пошел в тренажерный зал. Так в 2003-м году оказался в клубе «Спарта». Начинал работать с собственным весом, затем подключил упражнения с отягощением, постепенно перешел на штангу и гантели. Дальше, больше. В наш город приехал хирург Дмитрий Уваров и предложил попробовать поучаствовать в соревнованиях по жиму штанги лежа. Я подумал, почему бы и нет. Так, на первых областных соревнованиях, я«выжал» 100 кг, хотя раньше еле поднимал 90. После этого стал регулярно участвовать в соревнованиях, как среди здоровых атлетов, так и среди спортсменов с инвалидностью. Выигрывал, не раз становился чемпионом.









- Когда вы впервые выехали на международные старты?





- Это было в 2006 году. Мы отправились в столицу Малайзии Куала-Лумпур на Азиатские игры. Я показал седьмой результат. Через год там же проходил Кубок Азии. В 2009 году принял участие в открытом чемпионате континента. Там возникла проблема, из-за того, что у меня полностью не разгибаются руки, меня не допустили на соревнования. Это были мои последние старты по пауэрлифтингу.





- И вы перешли в легкую атлетику?





- Да, а что делать? Я столько лет посвятил себя спорту, что и не представлял себя без него. «Спарта» по сути, это мой второй дом. В 2008 году наши спортсмены участвовали в Паралимпиаде в Китае. Вернувшись с соревнований они сказали, мол на Играх такие товарищи как ты толкают ядро. Я подумал, почему бы и нет и начал заниматься под руководством учителя физкультуры Дмитрия Денисова, который сам раньше занимался толканием ядра. Он обучил меня технике, затем начал тренировать и мы вновь начали выезжать на соревнования, но уже по легкой атлетике. Первые международные старты это Азиатские игру 2010-го года в Гуанчжоу. Выступил я неудачно, не хватило времени перестроиться со штанги. Казалось, что тут сложного - «сила есть, ума не надо», однако толкание это техничный вид спорта. Следующие четыре года я тренировался, выезжал только на областные старты. В 2015 году принял участие в международном турнире FAZAA в Дубае, стал бронзовым призером в метании диска. Эти соревнования проводятся Дубайским клубом для людей с ограниченными возможностями под покровительством Его высочества шейха Хамдана бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум – Наследного принца Дубай, Президента Исполнительного Совета Эмирата Дубай. Организация соревнований всегда проходит на самом высоком уровне. Все сооружения оборудованы у особым учетом потребностей паралимпийцев, во всем стадионе нет ни одной ступеньки. В том же году на турнире в Шардже выиграл «серебро». На чемпионате мира в Дохе стал шестым. На следующий год повторил результаты. В этом году принял участие в открытом чемпионате Китая, занял третье место в метании диска, четвертое место в метании копья и пятое место в толкании ядра.













- Паралимпийцев называют людьми с ограниченными возможностями, могли бы вы оспорить это?





- Конечно. В этом году я выступал перед большой аудиторией на семинаре и рассказывал о паралимпийском движении. Там говорил как раз об этом. Не страшно быть человеком с ограниченными возможностями, страшно стать человеком с упущенными возможностями. Все барьеры и ограничения у нас в голове.





- По вашему мнению, как сегодня в Казахстане развивается паралимпийский спорт?





- Развивается большими шагами, это все благодаря медалям, завоеванным на паралимпиаде в Рио. Зульфия Габидуллина выиграла «золото», а Раушан Койшыбаева «серебро». Мы показали, что тоже можем биться наравне со здоровыми, и можем побеждать. Если обычный спортсмен преодолевает себя, через не могу и не хочу, то мы помимо этого, боремся еще и со своим недугом.





- А что помогло вам перебороть себя и вновь вернуться в спорт, когда вам сказали, что вы больше не сможете принять участие в соревнованиях по пауэрлифтингу?





- Желание вновь почувствовать себя спортсменом. Желание снова выйти на помост и почувствовать медаль на шее. Спорт - это как наркотик, если на него подсел, то уже сложно соскочить. Хочется вновь побеждать себя, изо дня в день становиться сильнее, быстрее и выше.













- Какая ваша спортивная мечта?





- Моя мечта - медаль паралимпийских игр. У какого человека не спроси, 80% его мечтаний вполне осуществимы. Не скажу, что я мечтаю о чем-то невозможном. Нужно стремиться и достигать своих целей. Надеюсь на Паралимпиаду в Токио, если нет, но на Игры 2024 года.





- Поделитесь вашим мнением о проекте «100 новых лиц Казахстана»

- Хороший проект. Благодаря ему мы сможем лучше узнать о наших соотечественниках, о том чего они достигли, чем живут, о чем мечтают.





Напомним, что идейным вдохновителем проекта «100 новых лиц Казахстана» стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.





«Мы должны определить 100 новых, ставших за это время достойными имен. Если мы все время будем говорить о других, а у нас нет никого, конечно, кто будет нас знать? У человека есть свой талант, он должен вырасти, развиться и стать лучшим. Во-вторых, должны быть условия для того, чтобы его услышали, узнали о нем», - сказал Назарбаев в интервью агентству «Хабар».





По его словам, надо найти такие «новые имена», популяризовать их в мировом сообществе, показать, что они и у нас есть.





«Если их творения будут переведены и представлены за рубежом, если мы сообщим о них через информационные источники, если они станут известными, тогда можно будет сказать, что у нас есть такие люди, есть такие произведения, в том числе в литературе, кино, театре, музыкальном искусстве», - считает президент.





Уже активно функционирует сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. На сайте проекта доступны все истории, каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.





Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа. После сбора заявок, рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта «100 новых лиц Казахстана». В качестве главных органов, ответственных за реализацию специального проекта «100 новых лиц Казахстана», определены министерство информации и коммуникаций и секретариат Ассамблеи народа Казахстана.

Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих или же вы сами являетесь таким человеком, то у вас есть возможность поделиться своей историей!



