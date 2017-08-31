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Обновленный S Класс в первом в Казахстане шоу руме AMG

31 августа 2017, 11:00

Новый S Класс раздвигает горизонты автомобильной техники по целому ряду направлений одновременно.

24 августа ТОО «Автокапитал» - генеральный дистрибьютор «Mercedes-Benz» в Центральной Азии представил публике обновленный S Класс в первом в Казахстане шоу руме AMG.

Генеральный директор ТОО «Автокапитал» Кунах А.В. в своей речи на открытии первого в Казахстане шоу рума AMG подчеркнул важность запуска подобного проекта в Казахстане:

«Открытие нового шоу рума АМГ для нас является важным шагом в развитии бренда. Благодаря кооперации с нашим надежным партнером и Дилером в одном лице, с ТОО «Голубая звезда Казахстана», который уже на протяжении 25 лет представляет бренд Мерседес-Бенц в Республике Казахстан на высоком уровне мы реализовали грандиозный проект по меркам всей Центральной Азии - AMG шоу рум, реализованный по всем стандартам завода-производителя.




Пользуясь случаем официального открытия AMG шоу рум, мы рады представить нашу флагманскую модель обновлённого S Класса» отметил Кунах А.В.



Генеральный директор ТОО Голубая звезда Казахстана Дато Убирия добавил, что в новом дилерском центре всегда рады гостям и пригласил всех провести время в приятной обстановке, приобрести автомобиль или аксессуары Mercedes-AMG.



Обновленный S Класс

Благодаря трём ключевым идеям, реализованным при его разработке, – Intelligent Drive («Интеллектуальное движение»), Efficient Technology («Экономичные технологии») и Essence of Luxury («Квинтэссенция роскоши») – новый S Класс раздвигает горизонты автомобильной техники по целому ряду направлений одновременно. S Класс находится на острие технического прогресса не только марки Mercedes-Benz, но и автомобильной отрасли в целом.



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