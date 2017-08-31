В Шымкенте пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку
31 августа 2017, 11:06
Девочка скончалась по пути в больницу.
Вечером, 30 августа 2017 года в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Енбекшинского района города Шымкент произошел наезд на пешехода, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
По прибытию на место происшествия полицейские установили, что житель г. Шымкент, 1966 г.р., управляя автомашиной «Ваз-21102» в нетрезвом состоянии, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 г.р., ученицу 5 класса. В результате ДТП 10-летняя девочка от полученных травм скончалась при поступлении в областную больницу.
Согласно медицинскому освидетельствованию водитель автомашины «ВАЗ» находился в состоянии «алкогольного опьянения средней степени».
По данному факту возбуждено уголовное дело по 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.
Полицейские ЮКО предупреждают водителей, что не следует нарушать правила дорожного движения, тем более находясь в алкогольном состоянии. Самое страшное, что может произойти, это совершенное в пьяном угаре преступление — ведь пьяный водитель это потенциальный преступник. Помните: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения!
Фото с сайта nord-news.ru
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