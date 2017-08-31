Аким Алматинской области провел встречу с ветеранами и творческой интеллигенцией

Аким Алматинской области Амандык Баталов провел встречу с ветеранами труда и представителями творческой интеллигенции региона.Неофициальная встреча, модератором которой выступил известный журналист, лауреат премии Президента Республики Казахстан Бейсен Куранбек, проходила под эгидой программы «Рухани жаңғыру», - сообщает пресс-служба акима Алматинской области

- В ходе нашей с вами встречи я остановился на основных направлениях социально-экономического развития Алматинской области. Пользуясь случаем мне хотелось еще раз поблагодарить вас за поддержку и особо отметить ваш многолетний труд, способствующийуспешномуразвитию региона. Уверен, что вы продолжите работать в этом направлении. Нам всегда важны ваши дельные советы, ваши знания и опыт, особенно в воспитании молодого поколения, что способствует эффективному решению важнейших задач, обозначенных в программе «Рухани жаңғыру», - подчеркнул Амандык Баталов.



Фото: Пресс-служба акима Алматинской области

Выступая с приветственной речью Амандык Баталов в первую очередь выразил искреннюю признательность за вклад старшего поколения в жизнь общества. Затем глава региона остановился на вопросах социально-экономического развития области.Как сообщил Амандык Баталов, с января по июнь текущего года в области в сфере промышленности произведено продукции на сумму 329,4 млрд. тенге, индекс физического объема составил 104,4%. Хорошие результаты и в сельском хозяйстве, уже произведено продукции на сумму 149,8 млрд. тенге. Кроме того, за этот период привлечено 174,6 млрд. тенге инвестиций.При этом создано 12 724 рабочих места. Также аким области отметил, что благодаря государственной поддержке большое внимание уделяется социальной сфере. Проводится капитальный ремонт, строятся новые объекты, обновляется материально-техническая база. В этом году ведется строительство 44 школ, 35 из которых будет введено в эксплуатацию до конца года, а 24 - ко Дню знаний. С привлечением механизмов государственно-частного партнерства активно развивается дошкольное образование, строятся детские сады. Имеются достижения и в других сферах деятельности. Это касается ремонта дорог, развития туризма и многого другого.В завершение встречи старейшины и представители интеллигенции, выразив свое мнение по ряду вопросов, каждое из которых было учтено главой региона, пожелали акиму области успехов в дальнейшей работе.В целом во встрече приняли более 80 ветеранов труда и представителей творческой интеллигенции.