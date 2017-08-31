Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 336,18 (+1,48), CNYKZT_TOD = 50,9687 (+0,3290)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги инструментом USDKZT_TOM сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными и выходными днями в США 04 сентября (День труда) и в Казахстане 01 сентября (Первый день Курбан-айта). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 25 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 336,18 тенге за доллар (+1,48 тенге), объем торгов - 119 550 тыс. USD (+26 850 тыс. USD).

По евро с расчетами T+0 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 50,9687 тенге за юань (+0,3290 тенге), объем торгов - 900 тыс. юаней (+600 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.