Система менеджмента безопасности пищевой продукции по ISO 22000:2005

В современном мире предъявляются высокие требования к качеству пищевых продуктов. Но в отличие от требований к качеству, которые могут изменяться в зависимости от требований конкретных потребителей, требования к безопасности пищевой продукции, являются постоянными. Приступая к производству, производитель берет на себя ответственность перед потребителем за производимую продукцию. Пищевым предприятиям, стремящимся удерживать свои позиции на рынке и быть конкурентоспособными, необходимо учитывать риски, связанные с безопасностью пищевой продукции.

Опасности в пищевой продукции могут возникнуть на любой стадии пищевой цепочки, в связи с этим, грамотное управление по всей пищевой цепочке является весьма важным. Безопасность пищевой продукции обеспечивается путем совместных усилий всех сторон, участвующих в пищевой цепочке. Во всем мире на уровне государства принята и успешно внедряется на предприятиях, предупредительная модель управления безопасностью пищевой продукции, основанная на принципах НАССР.

HACCP - Анализ опасностей и критические контрольные точки (от англ. -Hazard Analysis and Critical Control Points). На сегодняшний день НАССР признана во всем мире, как наиболее эффективная методика обеспечения безопасности пищевых продуктов. Требования предъявляемые к системе НАССР отражены в национальном стандарте СТ РК 1179-2003 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР. Общие требования». В 2005 году международная организация по стандартизации ISO утвердила стандарт ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организации, участвующей в пищевой цепочке», который объединил требования стандарта ISO 9001 и принципы НАССР. Стандарт основывается на соблюдении законодательных и нормативных требований к производству, тщательном анализе производственных процессов, с целью выявления возможных опасностей в пищевой продукции, и установлению мер управления для предотвращения, устранения или снижения этих опасностей до приемлемого уровня.

Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ИСО 22000-2006 «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов» утвержден и введен в действие приказом № 324 от 28 июля 2006 г. Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. В соответствии с приказом, национальный стандарт СТ РК ИСО 22000-2006 идентичен международному стандарту ISO 22000:2005.

Стандарты ISO серии 22000, описывающие модель системы менеджмента безопасности пищевой продукции, разработаны для того, чтобы помочь организациям - участникам продуктовой цепи вне зависимости от их размера, удовлетворять требования и ожидания клиентов и иных заинтересованных сторон.

Стандарт ISO 22000 содержит основные положения, а также требования к системе менеджмента безопасности пищевой продукции в тех случаях, когда организация в продуктовой цепи нуждается в демонстрации своей способности управлять опасностями, относящимися к безопасности пищевых продуктов, для обеспечения безопасности пищевых продуктов в момент их употребления. Требования стандарта ISO 22000 гармонизированы с требованиями других стандартов, например, стандарта в области системы менеджмента качества ISO 9001, и таким образом могут быть внедрены в интегрированную систему менеджмента.

В чем же отличие ISO 22000от НАССР?

НАССР - это всего лишь один из методов управления рисками. Основная документация: описание продукции, приказ о группе НАССР и назначении руководителя группы, анализ опасностей и описание каждой критической контрольной точки, выявленное на основе дерева принятия решений, блок-схема производственного процесса, план НАССР, отчет группы НАССР, подтверждение компетентности персонала, описание процедуры и периодичность проведения внутренних аудитов.

ISO 22000 - это полноценная система управления всей организацией в целях обеспечения безопасности пищевой продукции. Основу ISO 22000 составляет системный менеджмент с применением процессного подхода и обеспечение непрерывного улучшения. В свою очередь НАССР является одним из элементов системы менеджмента безопасности по ISO 22000.

С 01 июля 2013 года введен в действие технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», который распространяется на все виды пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного Союза, независимо от стран происхождения.

С вступлением в действие ТР ТС 021/2011 для реализации пищевой продукции не только на внешнем, но и на внутреннем рынке «изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах НАССР» (статья 10).

В соответствии с ТР ТС 021/2011, казахстанские производители поставлены перед фактом обязательного внедрения системы безопасности пищевой продукции на основе принципов НАССР, сертификация системы необязательна, т.е. происходит на добровольной основе.

Независимое подтверждение соответствия системы менеджмента требованиям ISO 22000 может быть получено от третьей стороны - органа по сертификации. Организации, которые стремятся к признанию их системы менеджмента безопасности пищевой продукции, могут использовать данный стандарт для сертификации. Сертификацию систем менеджмента безопасности пищевой продукции проводят аккредитованные органы по подтверждению соответствия, в соответствии с их областью аккредитации. Информацию об органах по подтверждению соответствия можно получить на сайте Национального центра аккредитации www.nca.kz.

Таким образом, безопасность продуктов питания является частью общегосударственной политики в сфере сохранения и гармоничного развития нации. Международный стандарт ISO 22000 направлен на определение требований к организациям, которые хотят превзойти минимальные законодательные требования к пищевой безопасности.

Так, Департаментом в рамках круглого стола планируется проведение разъяснительных работ по системе менеджмента безопасности для пищевых предприятий с участием представителей РГП «Казахстанского института стандартизации и сертификации» и ТОО «Национального центра аккредитации».

Уалиева Анар Абсаттаровна,

Главный специалист Департамента КТРМ по г. Астане