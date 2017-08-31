МИД РК: Благодаря усилию женщин, Казахстан сможет достичь всех целей устойчивого развития

Правительства должны работать для того, чтобы женщины имели доступ к основным энергетическим нуждам в общинах и сельской местности.

Благодаря усилию женщин, Казахстан сможет достичь всех целей устойчивого развития ООН. Об этом сегодня во время международного форума «Женщины за энергию будущего» рассказал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, одно из ключевых решений Казахстана в рамках ЭКСПО - стать высокотехнологичной страной в мире, лидером продвижения проектов по энергоэффективности не только в Центральной Азии, но и во всем мире.





«Подобный продукт поможет Казахстану стать лидером нового мудрого подхода. И вклад женщин в этом отношении очень значительный. Только благодаря их усилиям и вкладу, мы сможем достигнуть всех 16 целей устойчивого развития ООН, которая также известна, как повестка дня на период до 2030 года», - сказал Абдрахманов.





Он также напомнил, что согласно докладу ООН, переход с традиционных источников энергии на ВИЭ требуют серьезных финансовых ресурсов, которые не могут себе позволить некоторые страны, в том числе развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. Их ограниченные бюджеты не могут позволить развивать эти технологии, так как есть много барьеров. А несмотря на то, что применение экологических технологий выросло до 50% в 2000-м и до 57% в 2014 году, есть 3 млрд. человек на планете, которые не используют экологичные технологии. Большинство из них - женщины, которые готовят для себя без использования этих технологий, загрязняя окружающую среду.





«Правительства должны работать для того, чтобы женщины имели доступ к основным энергетическим нуждам в общинах и сельской местности. Участие женщины должно быть обеспечено на всех уровнях, включая увеличение количества женщин-ученных в энергетическом секторе, и тесное партнерство между государством, бизнесом, гражданском сообществе. Мы должны продвигать энергетическую революцию, в которой половина всего человечества, то есть женщины не только должны быть вовлечены, но и сильно задействованы. Президент Назарбаев полностью привержен гендерному паритету и равенству между женщин и мужчин в сфере политической, экономической и технологической. Система «зеленого» кредитования и расширения участия женщин в «зеленых» проектах поможет развивать эффективную «зеленую» бизнес-модель с расширенными экономическими возможностями для женщин и девочек», - сказал министр.





«Форум должен помочь женщинам избавиться от всех трудностей, т.к. они заслуживают доступа к достойным источникам энергии. Женщины находятся в авангарде этой трансформации на планете», - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: bnews.kz



