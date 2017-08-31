Поймать крокодила, плавающего в море у пляжа Пхукета, пока не удалось

Крокодила сфотографировали туристы в среду с помощью дрона, после чего фотография была передана властям.





Рептилию, которую в ночь на четверг удалось повторно сфотографировать в районе пляжа Банг Тао, пытались поймать с помощью раскинутой в воде рыбацкой сети, однако все попытки пока оказались тщетны, говорится в сообщении.





Власти острова в четверг заявили о том, что охота на крокодила будет продолжаться до тех пор, пока он не будет пойман. Вместе с сотрудниками департамента рыболовства администрации провинции Пхукет крокодила ловят дрессировщики и работники нескольких крокодиловых ферм из соседних провинций.





Губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг заявил в среду, что туристам опасаться нечего, и что рептилия будет поймана в кратчайшие сроки.





По мнению экспертов, крокодил, скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм, расположенных в соседних провинциях, или из чьего-то личного зоопарка.



