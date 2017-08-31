Поймать крокодила, плавающего в море у пляжа Пхукета, пока не удалось
31 августа 2017, 11:51
По мнению экспертов, крокодил, скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм, расположенных в соседних провинциях, или из чьего-то личного зоопарка.
Предпринятые в среду и в ночь на четверг попытки поймать трехметрового морского крокодила, замеченного плавающим в море у пляжа Банг Тао на острове Пхукет в Таиланде, пока не удались, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Phuket News.
Крокодила сфотографировали туристы в среду с помощью дрона, после чего фотография была передана властям.
Рептилию, которую в ночь на четверг удалось повторно сфотографировать в районе пляжа Банг Тао, пытались поймать с помощью раскинутой в воде рыбацкой сети, однако все попытки пока оказались тщетны, говорится в сообщении.
Власти острова в четверг заявили о том, что охота на крокодила будет продолжаться до тех пор, пока он не будет пойман. Вместе с сотрудниками департамента рыболовства администрации провинции Пхукет крокодила ловят дрессировщики и работники нескольких крокодиловых ферм из соседних провинций.
Губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг заявил в среду, что туристам опасаться нечего, и что рептилия будет поймана в кратчайшие сроки.
По мнению экспертов, крокодил, скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм, расположенных в соседних провинциях, или из чьего-то личного зоопарка.
Фото: thephuketnews.com
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