ЕЭК создает комфортное пространство для потребителей и поставщиков финансовых услуг в странах ЕАЭС

Основные положения Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС) были вынесены на обсуждение экспертов членом Коллегии (министром) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимуром Жаксылыковым на круглом столе «Формирование общего финансового рынка ЕАЭС: преимущества и вызовы для стран-участниц». Мероприятие прошло в рамках международного форума «Евразийская неделя».

Участниками круглого стола стали представители ЕЭК, органов государственной власти, национальных и центральных банков стран ЕАЭС, научного сообщества, бирж, эксперты.

Первая сессия, модератором которой выступил директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян, была посвящена вопросам формирования общего финансового рынка ЕАЭС и гармонизации законодательства в сфере финрынка.

«Обсуждение проблем и перспектив создания общего финансового рынка государств Союза позволяет нам «сверить часы» по важнейшим вопросам сотрудничества наших стран в финансовой сфере, устранения различного рода барьеров и ограничений для свободного движения капитала», - заявил Тимур Жаксылыков, открывая сессию.

По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК, работа Комиссии по формированию общего финансового рынка Союза позволит активизировать инвестиционное сотрудничество государств-членов, повысить уровень финансовой глубины экономик, мощность финансовых систем, расширить кредитные возможности реального сектора экономики стран ЕАЭС.

В соответствии с Договором о Союзе стороны взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах, на рынке ценных бумаг. Однако уже сегодня ЕЭК совместно с государствами-членами ведет работу по гармонизации национальных законодательств в сфере финансового рынка, а также разрабатывает предложения по созданию ключевых сегментов этого рынка. В частности, по словам министра ЕЭК, Комиссия совместно с правительствами и национальными, центральными банками государств Союза по поручению глав государств готовит Концепцию формирования общего финансового рынка.

«Цель концепции - создание комфортного пространства для потребителей и поставщиков финансовых услуг и содействие экономическому росту в масштабах Союза. Что же такое комфортное пространство? Это, когда финансовым агентам для предоставления услуг в государстве ЕАЭС, которое не является страной резидентства, не потребуется предоставлять дополнительные лицензии, когда квалификации и лицензии будут признаваться, а требования будут гармонизированы», - рассказал министр ЕЭК.

Директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян проинформировал участников дискуссии о том, как идет процесс формирования общего финансового рынка ЕАЭС. В частности, и в Казахстане, завершилась процедура внутригосударственного согласования Соглашения по брокерам и дилерам. Таким образом, все государства ЕАЭС согласовали документ, согласно которому страны предоставляют взаимный допуск брокеров и дилеров на биржи друг друга. Комиссия разрабатывает ряд актуальных соглашений, в том числе Соглашение о взаимном признании выпуска ценных бумаг, Соглашение по аудиторам и другие.

В ходе дискуссии исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев выразил позицию бизнес-сообщества стран Союза: общий финансовый рынок стран ЕАЭС нужен. По его мнению, бизнес не чувствует себя уверенно на рынке Союза. Чтобы ситуация изменилась и предприниматели имели меньше препятствий и могли вести бизнес в более комфортных условиях, на пространстве ЕАЭС необходимо создать интегрированный валютный рынок.

Декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, говоря о перспективах общего финансового рынка, отметил, что функции, которые будут развиваться, связаны с введением стандартов финансового сектора ЕАЭС на основе международных. «Под это нужны методические разработки, позволяющие внедрять эти стандарты, и нужен мониторинг внедрения стандартов. Казалось бы, это поле мягкого воздействия. Но в дальнейшем возникают новые возможности. Если мы будем смотреть на перспективы не только 2025 года, но и 2030 и 2050 годов, то, во-первых, к 2025 году проявятся проблемы, связанные с трансграничными угрозами. Во-вторых, очень тяжелым вопросом является лицензирование, которое к 2025 году будет выглядеть совсем по-другому. Блокчейн - это система фиксации информации, с помощью многократно дублированной, распределённой базы данных, которую невозможно сфальсифицировать. А если это так, то благодаря появлению новых финансовых технологий возникает другое регуляторное поле, где сможет работать только супермегарегулятор», - считает Александр Аузан.

В фокусе внимания участников второй сессии, которую провел заместитель директора Департамента финансовой политики ЕЭК Бембя Хулхачиев, были вопросы создания единого биржевого пространства.

Как отметил Бембя Хулхачиев, цель создания единого биржевого пространства (ЕБП) - обеспечение свободного передвижения капитала между экономиками Союза. «ЕБП - единственный элемент Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, который может быть реализован в среднесрочной перспективе. Планируется, что единое биржевое пространство начнет работу после подписания серии межгосударственных соглашений, в которых будут закреплены гармонизированные нормы, запускающие механизм межгосударственной биржевой торговли на финансовом рынке», - рассказал представитель ЕЭК.

Формирование единого биржевого пространства не предполагает изменений сформировавшейся архитектуры финансового рынка в каждой стране Союза; лишь минимальные изменения будут вноситься в нормативную область. При таком подходе проект ЕБП не вступает в противоречие с задачей строительства международного финансового центра в той или иной стране Союза. Ведь деятельность подобных финансовых центров направлена на достижение международного признания и интеграцию в мировой финансовый рынок, объединение рынков и их участников.

Представитель Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) Игорь Поляков и руководители бирж - председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Алина Алдамберген, управляющий директор по денежному рынку ПАО «Московская Биржа» Игорь Марич, президент инвестиционно-консалтинговой компании ЗАО «Заман», председатель совета директоров ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» (KSE) Абдуталип Султанов и генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Павел Иванов - считают, что большое влияние на итоговую архитектуру будущего единого биржевого пространства окажут на текущий момент слабо прогнозируемые процессы изменения финансовых технологий.

Перспективы создания Международного финансового центра в Казахстане обсудили на третьей сессии. Например, президент Межгосударственного банка Игорь Суворов считает, что это вполне возможно. «Сегодня это - мировая практика. Последний пример - создание Международного финансового центра Дубая. Есть исторические центры, например, сингапурский, которому уже около 30 лет. Что требуется для создания центра в Казахстане? Прежде всего, необходим свободный доступ банков, которые захотят в него прийти. Сегодня еще существуют ограничения для международных банков. Должны быть стимулы, налоговые льготы. Очень важно также - защитить свою национальную валюту, потому что Международный финансовый центр начнет работать с международными резервными валютами, а не с тенге, пока она не стала резервной. А население и местные институты будут все равно работать в национальной валюте», - отметил Игорь Суворов. В качестве примера защиты национальной валюты он привел опыт работы Сингапурского международного финансового центра.

«Я думаю, в ближайшее время мы станет свидетелями реализации этого большого проекта, с 2018 года появятся отдельные его элементы. И целесообразно на территории ЕАЭС иметь не один такой центр», - резюмировал глава Межгосударственного банка.