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Какая погода ожидает казахстанцев на праздники

31 августа 2017, 11:58

Начало сентября обещает быть жарким.

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает казахстанцев 1-4 сентября, сообщает Zakon.kz.
По сообщению РГП "Казгидромет", жаркая погода с температурой воздуха на 3…10 градусов выше климатической нормы наблюдалась в Казахстане в прошедшие три дня.

"В предстоящие выходные дни, по северной половине республики будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми местами возможен небольшой кратковременный дождь, не смотря на это начало сентября обещает быть жарким. Дневная температура воздуха предполагается плюс 25…33, на юге, юго-западе и юго-востоке местами 35…40 градусов, что для начала сентября по-прежнему выше обычной температуры на 3…8 градусов", - говорится в сообщении.

Фото: Новое Телевидение


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