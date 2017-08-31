Какая погода ожидает казахстанцев на праздники
31 августа 2017, 11:58
Начало сентября обещает быть жарким.
Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает казахстанцев 1-4 сентября, сообщает Zakon.kz.
По сообщению РГП "Казгидромет", жаркая погода с температурой воздуха на 3…10 градусов выше климатической нормы наблюдалась в Казахстане в прошедшие три дня.
"В предстоящие выходные дни, по северной половине республики будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми местами возможен небольшой кратковременный дождь, не смотря на это начало сентября обещает быть жарким. Дневная температура воздуха предполагается плюс 25…33, на юге, юго-западе и юго-востоке местами 35…40 градусов, что для начала сентября по-прежнему выше обычной температуры на 3…8 градусов", - говорится в сообщении.
Фото: Новое Телевидение
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