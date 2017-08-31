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Утверждены Правила реагирования командования воинских частей и органов военной полиции Вооруженных Сил РК на информацию о хищении, утрате оружия и боеприпасов
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Аннотация к документу: Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 12 июля 2017 года № 351 «Об утверждении Правил реагирования командования воинских частей и органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан на информацию о хищении, утрате оружия и боеприпасов либо самовольном оставлении военнослужащим месторасположения воинской части с оружием»
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В соответствии с подпунктом 26-11) пункта 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» утверждены Правила реагирования командования воинских частей и органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан на информацию о хищении, утрате оружия и боеприпасов либо самовольном оставлении военнослужащим месторасположения воинской части с оружием.
При получении информации о хищении, утрате оружия и боеприпасов дежурный по воинской части немедленно докладывает командиру воинской части, в органы военной полиции, военно-следственные и территориальные органы внутренних дел, военную прокуратуру и органы военной контрразведки по месту дислокации воинской части.
Командование воинской части немедленно:
1) оповещает начальника гарнизона;
2) принимает меры по обеспечению охраны места происшествия и ограничению доступа к месту происшествия посторонних лиц до прибытия следственно-оперативной группы, назначает старшего группы оцепления и определяет количество сил и средств, привлекаемых к охране места происшествия.
В течение трех часов с момента получения информации командование воинской части направляет в вышестоящий штаб донесение о хищении, утрате оружия и боеприпасов, а также письменно информирует военную прокуратуру, органы военной контрразведки, военно-следственные и территориальные органы внутренних дел, органы военной полиции.
По запросу сотрудников органов внутренних дел и органов военной полиции предоставляет материалы, имеющие значение для дела, выделяет специалистов для проведения следственных действий, организовывает проверку прилегающей к воинской части местности, проводит поиск наличия оружия и боеприпасов, осматривает помещения и здания на территории части.
Дежурный по органу военной полиции при получении информации о хищении, утрате оружия и боеприпасов незамедлительно:
1) регистрирует информацию в соответствии со статьей 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК РК);
2) направляет оперативную группу к месту происшествия;
3) письменно докладывает о происшествии начальнику органа военной полиции и оперативному дежурному Главного управления военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.
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