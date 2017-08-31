Сколько будет стоить доллар к концу года

Надеяться на дешевый доллар казахстанцам не стоит. Финансовые аналитики заявляют, что недолгое снижение курса американской валюты к европейской не позволит тенге укрепиться. Наоборот, по прогнозам отдельных экспертов, к концу года доллар подорожает до 360 тенге, сообщает КТК.

«Курс евро в понедельник показывал максимальные значения за последние два года. Превысил уровень 1,20. Связано это было и с симпозиумом в Джексон-Хоуле, где, собственно, американская сторона промолчала, и с обострением геополитической ситуации на Корейском полуострове. Северная Корея запустила ракету, это вызвало шквал продаж различных валют и уход в японскую иену, уход в единую европейскую валюту», - сказал главный аналитик TeleTrade Олег Богданов.

Это сейчас доллар приходит в себя, но почему, когда «зеленому» было не по себе, тенге по отношению к нему не дорожал? Эксперты объясняют это тем, что стоимость нацвалюты Казахстана зависит и от цен на нефть. Их незначительное колебание не дало тенге повода укрепиться. Но даже если бы курс этой пары не зависел от «черного золота», ничего бы не изменилось.

«На любом валютном рынке всегда формируется курс к одной валюте. Обычно это курс национальной валюты к доллару. А уже все остальные курсы пересчитываются из того, как те валюты торгуются к доллару на внешних рынках. Евро к доллару растет, а тенге к доллару стоит практически на месте. Ну и, соответственно, мы видим, что евро укрепляется относительно тенге. По-другому быть оно не может, иначе бы оно создавало почву для валютного арбитража, когда можно было бы менять одну валюту на другую через третью и получать на этом прибыль», - рассказал аналитик Forex Club Валерий Полховский.

Получить прибыль можно, вовремя покупая валюту и вовремя ее продавая. Судя по прогнозам финансовых экспертов, как раз сейчас самое время обменять тенге на доллары.

«Если говорить о динамике тенге, то здесь нужно учитывать, что доллар в четвертом квартале может очень сильно прибавить к основным валютам. Связано это будет и с сезонным фактором, и с продолжением цикла повышения процентной ставки в США. Поэтому от текущих уровней в районе 330-335 за один американский доллар следует ждать ослабление тенге в районе 5-10 процентов, то есть 350-360. Такой курс вполне может быть к концу четвертого квартала», - заявил главный аналитик TeleTrade Олег Богданов.

То, что все произойдет именно так, никто гарантировать не может. Рублю ведь тоже предрекали неизбежное падение после ужесточения антироссийских санкций. А деньги северного соседа наперекор всем предсказаниям поднялись в Казахстане до невиданных за 17 лет высот.