Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва на шахте

Трое пострадавших во время взрыва метана на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области находятся в сознании, еще один пострадавший направлен на амбулаторное лечение

В результате взрыва, который произошел рано утром в четверг, 31 августа, погибли три человека . Еще трое мужчин − 1970-го, 1964-го и 1991 годов рождения − доставлены с шахты "Казахстанская" в областной медицинский центр Караганды.





"Состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Сейчас они находятся в сознании. В больницу поступили с отравлением метаном. Все необходимое лечение и обследование им оказывается", — сообщила Иса.





Еще одному пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, он направлен на амбулаторное лечение.





По данным ведомства, внезапный выброс угля и газа произошел на вентиляционной сбойке шахты "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в Шахтинске 31 августа в 04:21. На момент аварии на шахте находились 136 человек, из них трое — в аварийной выработке. В 05:35 работник шахты обнаружил тела трех пострадавших без признаков жизни.





По информации министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в результате ЧП погибли : Ахметжанов Рустам Ренатович, 1983 года рождения, Руденко Валерий Валентинович, 1980 года рождения и Шебанов Максим Сергеевич, 1986 года рождения. У всех троих остались жены и дети.



