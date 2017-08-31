СМИ: украденное с военной базы США оружие могли продать в Казахстан

Бывший "бизнес-партнер" обвиняемого Кори Уилсон сообщил, что военных, которые продавали оружие и снаряжение с базы, находили через частные объявления или Facebook, а затем просили достать более дорогие и сложные предметы.

Как заявил Уилсон, это были "быстрые легкие деньги". Солдаты, с которыми связывались, чаще всего были молодыми и сломленными или нуждались в деньгах для покупки наркотиков.

Уилсон признал себя виновным в покупке и продаже краденной военной техники, мошенничестве и нарушении закона об экспортном контроле над вооружениями.



