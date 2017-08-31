СМИ: украденное с военной базы США оружие могли продать в Казахстан
31 августа 2017, 12:28
Подробно об украденном военном вооружении и способах его реализации рассказали свидетели в суде.
В Гонконг, Казахстан, Китай, Мексику, Россию и Украину могли перепродать оружие и военное снаряжение на сумму миллион долларов, украденное с 2013 по 2016 год с американской военной базы Форт-Кемпбелл в штате Кентукки, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на агентство Associated Press (AP).
Данные были озвучены свидетелями в ходе судебных разбирательств в федеральном суде по делу Джона Робертса, обвиняемого в мошенничестве, сговоре с целью кражи и продажи государственной собственности и нарушении закона о контроле над экспортом вооружений.
Слушания прошли в среду в городе Нэшвилл, штат Теннесси.
"Вооружение, включая пулеметы, автоматы, бронежилеты, шлемы, прицелы для оружия, генераторы, медицинское оборудование и многое другое, реализовывалось на черном рынке, в том числе для иностранных покупателей в России, Китае, Мексике, Гонконге, Казахстане и Украине, через eBay", — указывает AP.
Бывший "бизнес-партнер" обвиняемого Кори Уилсон сообщил, что военных, которые продавали оружие и снаряжение с базы, находили через частные объявления или Facebook, а затем просили достать более дорогие и сложные предметы.
Как заявил Уилсон, это были "быстрые легкие деньги". Солдаты, с которыми связывались, чаще всего были молодыми и сломленными или нуждались в деньгах для покупки наркотиков.
Уилсон признал себя виновным в покупке и продаже краденной военной техники, мошенничестве и нарушении закона об экспортном контроле над вооружениями.
По данному делу проходят шесть военнослужащих, заключивших сделку со следствием.
Фото: Рамблер/новости
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