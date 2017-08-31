MINI представила прототип первого электрокара
31 августа 2017, 12:39
Никакие подробности о силовой установке не раскрываются – MINI пообещала лишь, что мотор будет мощным.
Компания MINI представила Electric Concept – прототип будущего городского электромобиля, который выпустят в 2019 году. Публичный дебют новинки состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.
MINI Electric Concept, выполненный в трехдверном кузове, сохранил традиционный для бренда дизайн, который разработчики дополнили рядом акцентов, подчеркивающих «зеленый» характер автомобиля. Двухцветная раскраска концепта является отсылкой к экспериментальному MINI E 2008 года, который был выпущен серией около 600 экземпляров для проведения дорожных испытаний и, фактически, заложил основу для нынешней электрификации моделей концерна BMW Group. Одна из самых ярких и в то же время противоречивых «фишек» нового концепта – 19-дюймовые колесные диски с ассиметричными аэродинамическими элементами, изготовленными методом 3D-печати.
Никакие подробности о силовой установке не раскрываются – MINI пообещала лишь, что мотор будет мощным. Из предыдущих сообщений мы знаем, что электропривод для модели будут производить на заводах BMW в Германии, а сборкой самой машины займется предприятие MINI в Оксфорде.
Текст: Александр Орехов
Фото: MINI
Via cartimes
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