В Турции подорвали тюремный автобус
31 августа 2017, 12:43
Взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере у дороги на пути следования тюремного автобуса в районе Буджа.
Восемь человек пострадали в результате взрыва бомбы в турецкой провинции Измир, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hürriyet Daily News.
Взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере у дороги на пути следования тюремного автобуса в районе Буджа.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии. На месте происшествия работают силовики. Полиция оцепила район взрыва.
Фото: Murad Sezer / Reuters
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