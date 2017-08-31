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В Турции подорвали тюремный автобус

31 августа 2017, 12:43

Взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере у дороги на пути следования тюремного автобуса в районе Буджа.

Восемь человек пострадали в результате взрыва бомбы в турецкой провинции Измир, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hürriyet Daily News.

Взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере у дороги на пути следования тюремного автобуса в районе Буджа.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. На месте происшествия работают силовики. Полиция оцепила район взрыва.

Фото: Murad Sezer / Reuters

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