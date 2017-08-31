Легкая промышленность, подтверждение соответствия

Развитию легкой промышленности во многих странах мира уделяется исключительно большое внимание, так как эта отрасль обладает немалой социально-экономической значимостью, обеспечивая высокую занятость трудоспособного населения (в частности женского, ведь 85-90% занятых в легкой промышленности - женщины). Важность данной отрасли состоит также в том, что она оказывает влияние на здоровье людей, обороноспособность страны и по уровню потребления занимает вторую позицию, уступая лишь потреблению продовольственных продуктов.

Для современного рынка товаров легкой промышленности характерен неуклонный рост, обусловленный повышением численности населения, увеличением спроса на ее продукцию.

Особенностью легкой промышленности является то, что она технологически очень тесно взаимосвязана с агропромышленным комплексом и химической индустрией. Как следствие, конкурентоспособность в этой отрасли зависит от инвестиций не только в технологии, исследования и разработки, но и в машиностроение и химическую промышленность. Поэтому ключевую роль в конкурентоспособности легкой индустрии играют кластеры.

Продукция легкой промышленности окружает человека с рождения. От того, насколько она безопасна для использования, порой может зависеть даже его жизнь. Поэтому к качеству товаров применяются самые жесткие требования.

Существующий порядок разработки технического регламента позволил создать документ, исключающий попадание на прилавок заведомо вредных и опасных товаров. Это ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». На сегодняшний день сертификат таможенного союза, полученный производителем, гарантирует, что его продукция абсолютно безвредна для потребителей.

Для всех производителей техрегламент легкой промышленности требует обязательную сертификацию изделий так называемого первого слоя, т.е. той продукции, которая касается кожи человека. Это:

· нижнее белье, купальники, корсеты и подобные им товары;

· простыни, пододеяльники, наволочки из любых видов ткани;

· чулки и носки;

· шляпы и кепки от солнца, платки, шарфы;

· предметы личного пользования.

На остальные виды продукции Технический регламент легкая промышленность разрешает просто заполнить декларацию соответствия. Это изделия, которые лишь изредка попадают на кожу, или не касаются ее вовсе. К ним относятся обувь и верхняя одежда, а также галантерея и вещи из кожи и меха. Так что порядок разработки технического регламента о безопасности продукции легкой промышленности в первую очередь предусмотрел обязательные требования к ней в плане сохранения здоровья потребителей.

Если внимательно изучить Технический регламент, то можно узнать, по каким критериям определяется безопасность для человека того или иного товара.

· Исследование вещей на разрыв, на прочность крепления, удара, сгибания и прочие механические воздействия.

· Согласно Технического регламента, должен быть изучен химический состав материалов, из которых сделан товар, определена токсичность вещества и количество попадания его в воздух, в воду или на кожу человека.

· Биологическим качествам продукции Технический регламент также отводит далеко не последнюю роль. Это гигроскопичность и воздухопроницаемость, образование статического электричества, токсичность и стойкость окраски.

Выполнение каждого требования безопасности подразумевает специальную маркировку продукции, наличие которой может повлиять на сертификат таможенного союза - без соответствующих обозначений товар не пройдет обязательную сертификацию.

Порядок разработки технического регламента и предусматривал полную прозрачность и участие в его обсуждении всех заинтересованных лиц, у ИП, мелких фирм и производителей появилось достаточное количество вопросов и дополнений к этому документу. Крупные предприятия и малый бизнес техрегламент легкой промышленности поставил в одинаковые условия, хотя возможности для получения требуемых сертификатов у них сильно отличаются. Оформление разрешительных документов на крупным импотрером на серийный выпуск производится с выездом эксперта на производство и последующим обследованием производства. По итогам выезда, эксперт составляет акт обследования производства, по итогам которого принимается решение о оформлении или отказе в оформлении сертификата таможенного союза. Оформить Технический регламент о безопасности легкой промышленности для маленьких торгующих компаний лучше всего по схеме партии, для этого не потребуется обязательного обследования производства и процедура проверки качества продукции происходит с помощью проведенных испытании образцов в лаборатории. В любом случае в странах Таможенного союза купить продукцию легпрома без сертификата будет невозможно.