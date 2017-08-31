Месяцем посещения сакральных мест объявили сентябрь в Павлодарской области

В Прииртышье объявили сентябрь месяцем посещения сакральных мест, передает корреспондент pavlodarnews.kz

- Масштабную акцию «Қасиетті жерлерге саяхат» запускают управление внутренней политики области и региональный проектный офис в рамках программы «Рухани жаңғыру», - сказал Кайрат Баталов. – В течение месяца жители региона будут знакомиться с уникальными достопримечательностями, обозначенными на сакральной карте Прииртышья.



Светлана Воронова



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Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель проекта «Сакральная география Казахстана» по Павлодарской области, директор института истории и культуры ПГУ им. С. Торайгырова, кандидат исторических наук Кайрат Баталов.Новыми туристическими маршрутами отправятся ученые, школьники, студенты, работники предприятий, банков, депутаты, ветераны, представители НПО и молодежных организаций. Весь сентябрь пользователи соцстей будут публиковать рассказы о посещении сакральных мест под хэштегам и#руханижаңғырупавлодар, #руханижаңғыру.Спикер напомнил, что 24 эксперта, среди которых четыре доктора наук и девять кандидатов, в проектном офисе работают над сакральной картой региона. В список уже вошли 50 самых значимых объектов Прииртышья, 80 процентов из которых находятся в Баянауле.- Это 11 объектов культового значения древности и средневековья, 13 объектов культового значения современности, 21 место исторического и общественно-политического значения и пять природно-ландшафтных объектов, - уточнил Кайрат Баталов. - Список сакральных мест постоянно обновляется и дополнить его может каждый житель Павлодарской области, отправив предложение на электронный адрес: project_office_pvl@mail.ru.