Университет КАЗГЮУ является центром научной элиты Казахстана

Об этом в рамках работы научно-практической конференции «Конституция и модернизация общества и государства», проходящей в стенах КАЗГЮУ в настоящий момент, заявил Игорь Рогов, председатель Конституционного Совета РК.

Он отметил, что уже стало доброй традицией проводить работу по обсуждению важнейших вопросов развития конституционного законодательства в формате сотрудничества с центрами научной элиты. «Одним из таких центров выступает КАЗГЮУ, пользуясь возможностью, выражаю благодарность руководству вуза в лице Т.Нарикбаева за организацию мероприятий международного масштаба».

Открывая работу конференции, ректор КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев поздравил всех присутствующих с 22-летием с момента принятия Конституции, пожелав плодотворного обсуждения актуальных вопросов в свете реализации основного закона страны.

Примеры развития Казахстана как сильного, состоявшегося правового государства и факторы успешного и устойчивого развития общества привел в своем выступлении Сергей Ударцев, директор НИИ правовой политики и конституционного законодательства Университета, профессор, экс-судья Конституционного Суда РК. Он подчеркнул, что для реализации конституционных реформ предстоит огромная работа, которая сегодня только начинается в Казахстане, призвав в рамках конференции всесторонне обсудить современные проблемы конституционного развития. Специалисты отечественного законодательства, а также зарубежные гости, в числе которых Салахиден Сабикенов, академик НАН РК, экс-член Конституционного Совета РК, д.ю.н., Билл Мейзер, руководитель проекта Европейского Союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане», Жаннетта Калишева, заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин КАЗГЮУ и другие спикеры обсудили актуальные вопросы развития казахстанских и международных конституционных норм.

Динара Архарова, Астана