В День Конституции в КАЗГЮУ определены победители республиканского конкурса

Оказать поддержку развитию женского предпринимательства в Казахстане - с такой инициативой выступил Университет КАЗГЮУ совместно с Советом деловых женщин Астаны при НПП РК «Атамекен». Проект стартовал в апреле текущего года и за прошедший период из многочисленных заявок в финал были отобраны 7 претенденток, представивших жюри авторские бизнес-проекты.

Члены жюри определили двух победительниц, которые получили возможность бесплатного обучения по специальности «Магистр делового администрирования» и по одной из трех специальностей Центра дистанционного образования (юриспруденция, международное право, экономика).

Обладательницей заветного гранта по обучению в Бизнес школе КАЗГЮУ стала Жанна Айденова, представившая социальный проект по отечественному производству детских изделий через привлечение фрилансеров. Реализация проекта позволит молодым мамам, а также представителям многодетных семей участвовать в процессе изготовления качественных и доступных по стоимости вещей для детей.

Возможность обучения на гранте в Центре дистанционного образования была предоставлена автору второго проекта «Центр развития семьи» Лейле Ирсалиевой. Целями проекта стали создание комфортной послеродовой среды для поддержки и социализации молодых мам, предоставление профессиональных консультаций родителям по вопросам раннего ухода и развития ребенка, а также их вовлечение в рынок труда.

Кроме того, Совет деловых женщин при НПП «Атамекен» рассмотрит возможность финансирования проекта производства сока из ростков пшеницы, разработанный Г. Аспендиной.

Как отметила Председатель Совета Б.Бейсембаева, Университет КАЗГЮУ остается одним из ведущих флагманов бизнес-образования в Казахстане. По ее данным, тесное сотрудничество с Университетом продолжается на основе заключенного меморандума, предусматривающего совместную поддержку и реализацию проектов в сфере бизнеса.

Динара Архарова, Астана