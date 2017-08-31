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Тенге ослабел по итогам утренних торгов

31 августа 2017, 13:09

Средневзвешенный курс составил 336,18 тенге.

По итогам утренних торгов на KASE, средневзвешенный курс доллара США составил 336,18 тенге, сообщает Zakon.kz.

Минимальная цена достигла 335,42 тенге, максимальная 336,97 тенге. Последняя цена за доллар составила 336,97 тенге. В торгах приняли участие 25 членов валютного рынка KASE. Объем торгов – 119,550 млн долларов.

По данным Kurs.kz цена нацвалюты колеблется в районе 337-338 тенге за доллар.

Фото: nb.kz.

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