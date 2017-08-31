Выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, есть жертвы

Сегодня, 31 августа 2017 год, около 4-х часов утра в Шахтинске Карагандинской области на шахте им. Казахстанская, принадлежащей «Арселор Миттал Темиртау», произошел внезапный выброс метана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

В шахте, по предварительным данным, находилось 136 человек. При этом на аварийном участке оставалось порядка 4 человек.

По имеющимся данным, на момент получения информации, 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты.

«На месте работают специалисты профессиональной военизированоной аварийно-спасательной службы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК», - сказал Р. Иманкулов.