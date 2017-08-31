В Алматинской области рассказали о важности гражданского общества
31 августа 2017, 13:19
Одним из приоритетных направлений работы департамента Агентства по делам государственной службы, является работа именно с неправительственными организациями.
Руководитель Управления профилактики коррупции Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области Мурат Тогузбаев побывал на региональной площадке службы центральных коммуникаций, где рассказал о важной роли гражданского общества в формировании антикоррупционной культуры в стране и в вопросах противодействия коррупции.
Отметим, что в этом году Департаменту было выделено 5,8 млн. тенге, чтобы осуществлять Антикоррупционную деятельность.
Региональная служба коммуникаций
Алматинской области
Митковских Галина
«На сегодняшний день, отмечается активное развитие гражданского общества. Это можно заметить по возрастающему количеству независимых СМИ, из них 90% частные, а более 18 тысяч работают в различных сферах с неправительственными организациями. Одним из приоритетных направлений работы департамента Агентства по делам государственной службы, является работа именно с неправительственными организациями. Сегодня, Департамент работает не только только в масштабах нашей области, но и с известными в республике общественными активистами. Одним из которых является первый председатель республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный медиа-центр» Толеген Байгулов», - подчеркнул Мурат Тогузбаев.
Отметим, что в этом году Департаменту было выделено 5,8 млн. тенге, чтобы осуществлять Антикоррупционную деятельность.
Региональная служба коммуникаций
Алматинской области
Митковских Галина
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