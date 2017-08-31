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В Алматинской области рассказали о важности гражданского общества

31 августа 2017, 13:19

Одним из приоритетных направлений работы департамента Агентства по делам государственной службы, является работа именно с неправительственными организациями.

Руководитель Управления профилактики коррупции Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области Мурат Тогузбаев побывал на региональной площадке службы центральных коммуникаций, где рассказал о важной роли гражданского общества в формировании антикоррупционной культуры в стране и в вопросах противодействия коррупции.

«На сегодняшний день, отмечается активное развитие гражданского общества. Это можно заметить по возрастающему количеству независимых СМИ, из них 90% частные, а более 18 тысяч работают в различных сферах с неправительственными организациями. Одним из приоритетных направлений работы департамента Агентства по делам государственной службы, является работа именно с неправительственными организациями. Сегодня, Департамент работает не только только в масштабах нашей области, но и с известными в республике общественными активистами. Одним из которых является первый председатель республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный медиа-центр» Толеген Байгулов», - подчеркнул Мурат Тогузбаев.


Отметим, что в этом году Департаменту было выделено 5,8 млн. тенге, чтобы осуществлять Антикоррупционную деятельность.

Региональная служба коммуникаций
Алматинской области
Митковских Галина

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