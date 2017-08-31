Названа предварительная причина взрыва на шахте «Казахстанская»

Предварительной причиной взрыва на шахте «Казахстанской» названо газодинамическое явление, из-за которого произошел выброс метана. Об этом сообщил на пресс-конференции директор шахты Александр Забелин, передает Sputnik Казахстан.

Руководство шахты сообщило, что пострадавшие во время взрыва работали проходчиками в забое на глубине 600 метров.

«Произошло газодинамическое явление — внезапный выброс газа и метана. Три человека погибли. Разработка угольных пластов временно приостановлена, в настоящий момент идет разгазирование», — заявил журналистам Забелин.

Также по факту взрыва возбуждено уголовное дело, но по какой статье, пока не сообщается.

«Работу спасателей усложняла большая концентрация метана. Когда специалисты пытались спуститься, концентрация газа в забое составляла 70% при 4% допустимых. Сейчас главное — разгазировать шахту. Потом только можно будет ее вновь запустить», — дополнил начальник департамента ДЧС области Ибрагим Кульшимбаев.

По его словам, в ликвидации последствий аварии работали 60 горных спасателей. В данный момент создана межведомственная комиссия по расследованию причин ЧП. В нее вошли специалисты ДЧС области, департамента промышленной безопасности, министерства труда и компании «АрселорМиттал Темиртау».