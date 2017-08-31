Некоторые вопросы участия сурдопереводчика в гражданском процессе

Судья

Бостандыкского районного суда г.Алматы

Абайдельдинова А.Т.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан каждый вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

На практике суды сталкиваются со случаями участия в деле лиц, нуждающихся в помощи специалиста жестового языка.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» инвалиды в Республике Казахстан обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Республики Казахстан, другими законодательными актами Республики Казахстан, включая права на социальную защиту, в том числе реабилитацию, интеграцию в обществе; обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры; обеспечение доступа к информации.

Так, частью 3 статьи 14 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан предусмотрено право лиц, участвующих в деле, бесплатно пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 191 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан председательствующий разъясняет переводчику его обязанность переводить объяснения, показания, заявления лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, а этим лицам - содержание объяснений, показаний, заявлений лиц, участвующих в деле, и свидетелей, оглашаемых и имеющихся в деле документов, звукозаписей, заключений экспертов, консультаций специалистов, а также распоряжений судьи, выносимых судом судебных актов.

Председательствующий предупреждает переводчика об ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Республики Казахстан, за заведомо неправильный перевод. Подписка переводчика об этом приобщается к протоколу судебного заседания. В случае уклонения переводчика от явки в суд или от исполнения без уважительных причин своих обязанностей на него может быть наложено административное взыскание в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Правила настоящей статьи распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и привлеченное судом для участия в процессе.

Исходя из указанной нормы законодателем сурдопереводчик выделен как самостоятельное процессуальное лицо, в связи с чем было бы справедливым предусмотреть в части 3 статьи 14 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан для лиц, участвующих в деле и нуждающихся в услугах специалиста жестового языка, право пользоваться услугами сурдопереводчика в порядке, установленном законодательством.

Подпунктом 9-1) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» предусмотрена компетенция уполномоченного органа в области социальной защиты населения и его территориальных подразделений утверждать порядок предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: специалиста жестового языка для инвалидов по слуху - 60 часов.

Так, в соответствии с Правилами предоставления в соответствии с индивидуальной программой реабилитации социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху, утвержденных Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, при соблюдении требований, указанных в Правилах, за счет государственного бюджета инвалидам по слуху предоставляется помощь специалиста жестового языка.

Поскольку принципами социальной защиты инвалидов являются, в том числе: законность, гуманность, соблюдение прав человека; гарантированность социальной защиты, обеспечения доступности социальной реабилитации, доступность и равные права инвалидов, наряду с другими гражданами, на охрану здоровья, образование и свободный выбор рода деятельности; взаимодействие государственных органов с общественными объединениями и иными организациями, осуществляющими функции по защите прав и законных интересов инвалидов, целесообразным сотрудничество судебной системы и запрещение дискриминации по признаку инвалидности, целесообразным было бы взаимодействие судов с уполномоченным органом в области социальной защиты населения и его территориальными подразделениями, а также общественными объединениями, обеспечивающими оказание помощи специалистами жестового языка.