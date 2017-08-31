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Несовершеннолетнюю алматинку освободили из сексуального рабства в Кокшетау

31 августа 2017, 13:42

Двое молодых людей обманом вывезли девушку в Кокшетау и заставили заниматься проституцией, пока один из клиентов не сообщил в полицию.

Несовершеннолетнюю девушку из Алматы три месяца незаконно удерживали в Кокшетау и заставляли заниматься проституцией, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Акмолинской области.

Семнадцатилетняя алматинка попала в сексуальное рабство в мае этого года. Двое молодых людей познакомились с девушкой в Астане и обманом перевезли ее на квартиру в Кокшетау. Жертву несколько месяцев удерживали там и принуждали оказывать интимные услуги.

Один из клиентов девушки, узнав ее историю, позвонил в полицию.

Подозреваемые задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126 часть 3 УК РК (незаконное лишение свободы с целью эксплуатации).

Кроме того, в Кокшетау также был пресечен факт торговли людьми и три случая вовлечения в занятие проституцией.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: vgorode.ua.

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