Несовершеннолетнюю алматинку освободили из сексуального рабства в Кокшетау
31 августа 2017, 13:42
Двое молодых людей обманом вывезли девушку в Кокшетау и заставили заниматься проституцией, пока один из клиентов не сообщил в полицию.
Несовершеннолетнюю девушку из Алматы три месяца незаконно удерживали в Кокшетау и заставляли заниматься проституцией, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Акмолинской области.
Семнадцатилетняя алматинка попала в сексуальное рабство в мае этого года. Двое молодых людей познакомились с девушкой в Астане и обманом перевезли ее на квартиру в Кокшетау. Жертву несколько месяцев удерживали там и принуждали оказывать интимные услуги.
Один из клиентов девушки, узнав ее историю, позвонил в полицию.
Подозреваемые задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126 часть 3 УК РК (незаконное лишение свободы с целью эксплуатации).
Кроме того, в Кокшетау также был пресечен факт торговли людьми и три случая вовлечения в занятие проституцией.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: vgorode.ua.
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