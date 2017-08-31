Ужесточены квалификационные требования к

кандидатам на судейские должности

В рамках реализации Плана нации «100 шагов» Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что Казахстан выходит на новый уровень государственного формирования, сохраняя при этом приверженность курсу, обозначенному в Стратегии «Казахстан - 2050», не теряя динамики развития, накопленных результатов реформ и опыта инновации.

Президент поставил перед казахстанцами новые задачи и ориентиры - «100 конкретных шагов», которые охватывают реформирование всех сторон государственного развития и жизни общества, который содержит 100 детальных и практических решений, закладывающих основы поэтапной модернизации государства, экономики и общества.

Необходимостью укрепления судебной системы, повышения авторитета третьей ветви власти, формирования высококвалифицированного судейского корпуса продиктованы предусмотренные 17 шагом «Плана нации - 100 конкретных шагов» институциональной реформой ужесточение требований, предъявляемых как к кандидатам в судьи, так и к действующим судьям.

Качество отправления правосудия зависит от профессиональных и моральных качеств человека, выбравшего этот нелегкий труд, и от неукоснительного соблюдения требований закона по подбору кадров на должность судьи. Высокие требования, предъявляемые сегодня к судьям, требуют существенных изменений в вопросах подготовки кадров.

Новой редакцией Конституционного закона Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете», Законом «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системы и статусе судей Республики Казахстан» от 4 декабря 2015 года ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности. Законом установлены обязательные требования при назначении на судейские должности - наличие не менее 5 лет опыта участия в судебных процессах (в качестве секретаря судебного заседания, консультанта (помощника) суда, прокурора, адвоката) либо не менее 10 лет стажа работы по юридической профессии. Для кандидатов на должности судей областных судов необходимо обязательное наличие не менее пятилетнего стажа судейской работы, а для кандидатов в судьи Верховного Суда - не менее десятилетнего, из которых не менее пяти лет стажа работы судьей областного суда. Наряду с проверкой знаний законодательства и психологического тестирования, введено полиграфологическое исследование кандидатов в судьи, то есть, детектор лжи. Так, повышен до 30 лет возрастной ценз для кандидатов, введен пятилетний стаж работы, непосредственно связанной с участием в судопроизводстве, для таких специальностей, как секретари судов, работники прокуратуры и адвокаты. Институт правосудия, выделен из Академии государственного управления при Президенте и передан в ведение Верховного суда. Данное учебное заведение нацелено на подготовку кандидатов на должность судьи, повышение профессионального уровня действующих судей и работников судебной системы, проведение научных исследований в сфере судебной деятельности. В соответствии с внесенными изменениями в статью 29 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» в редакции от 4 декабря 2015 года, кандидаты в судьи проходят годичную оплачиваемую стажировку в суде на постоянной основе с отрывом от основного места работы. Согласно внесенным изменениям кандидатом в судьи общий срок прохождения стажировки составляет один год, из них одиннадцать месяцев в районном и приравненном к нему суде, один месяц в областном и приравненном к нему суде. По результатам решений Комиссии в судах города Астаны стажировку проходят 11 кандидатов, с каждым из которых заключено соглашение о прохождении стажировки, выплачивается фиксированная сумма заработной платы в размере 70% от должностного оклада судьи районного и приравненного к нему суда со стажем работы до 1 года. В настоящее время из них 4 кандидата закончили прохождение стажировки, срок окончания стажировки остальных кандидатов в судьи 2018 год. На местах действуют Советы по взаимодействию с судами. В состав совета входят представители общественных и неправительственных организаций, средств массовой информации, то есть лица, с активной гражданской позицией. Участники конкурса должны получить заключение Совета по взаимодействию с судами и пленарного заседания областного суда по месту жительства или работы. Результаты работы судьи по истечении годичного срока после назначения на должность рассматриваются на заседании квалификационной комиссии Судебного жюри и по представлению Председателя Верховного Суда вносятся на утверждение Высшим Судебным Советом. Судьи, за исключением имеющих стаж судейской работы более двадцати лет, каждые пять лет проходят оценку профессиональной деятельности в Судебном жюри. Отбор судей в Казахстане осуществляется Высшим Судебным Советом на конкурсной основе. С 2016 года изменился правовой статус Высшего Судебного Совета путем преобразования его в самостоятельное учреждение со своим аппаратом, существенно расширены его полномочия. Отбор кандидатов на вакантные должности судьи Верховного Суда и председателей районных судов осуществляется на конкурсной основе. На VII-ом съезде судей республики Главой государства в целом положительно оценена работа судов в условиях трёхзвенной системы. Новые процессуальные правила и правовые институты, а также новая система подбора и карьерного продвижения судей прошли первую проверку и подтвердили свою состоятельность. Сокращение числа судебных инстанций усилило роль судов первой и апелляционной инстанций, самое главное, дало возможность для быстрого разрешения споров граждан на местах. Судебная власть в глазах общества должна олицетворять справедливость, поэтому ужесточение требований и к действующим судьям является своевременной и правильной мерой направленной на обеспечение свободного доступа к правосудию, для улучшения защиты конституционных прав граждан, повышение прозрачности судебной системы и укрепление независимости судов.

Судья Суда города Астаны

Рахметова Г.Р.