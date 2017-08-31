Экспертный комитет по лекарственным средствам при ЕЭК поможет развитию общего рынка лекарств ЕАЭС

Вопросы фармацевтики, таможенного и технического регулирования в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло 29 августа.

Члены Коллегии ЕЭК сформировали при Комиссии Экспертный комитет Союза по лекарственным средствам. По мнению члена Коллегии (министра) ЕЭК Валерия Корешкова, это - одно из важных решений, направленных на выстраивание эффективной работы общего рынка лекарств, который начал функционировать в Союзе с мая этого года.

«В Экспертный комитет вошли по три представителя от каждого государства Союза, компетентных в сфере администрирования рынка лекарственных средств, вопросах фармацевтической и клинико-фармакологической экспертизы регистрационных досье», - сообщил Валерий Корешков. Комитет сфокусируется на урегулировании разногласий, которые могут возникнуть при экспертизе регистрационных досье, выборе референтного препарата на этапе планирования исследований лекарственных средств. Кроме того, члены комитета будут участвовать в анализе и поиске решений по другим проблемным вопросам, не отраженным в нормативных актах Комиссии по лекарствам.

Члены Коллегии ЕЭК одобрили проект Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Агентством по стандартизации и метрологии Монголии в области технического регулирования и аккредитации. Реализация положений меморандума будет способствовать сотрудничеству Комиссии, стран Союза и Монголии в области стандартизации, оценки соответствия, метрологии и аккредитации на основе международных принципов и правил. Это позволит интенсифицировать работу по снятию технических барьеров в торговле. Коллегия ЕЭК поручила Валерию Корешкову подписать Меморандум от имени Комиссии.

Коллегия ЕЭК также приняла ряд решений по стандартизации. Среди них - утверждение перечней стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», вступающему в силу с 1 сентября этого года. Перечни включают 205 межгосударственных стандартов, 51 национальный стандарт стран ЕАЭС, а также пять методик и одну инструкцию (до разработки соответствующих межгосударственных стандартов и внесения их в перечень стандартов), которые необходимы для обеспечения требований техрегламента. Они разработаны экспертами пяти стран Союза совместно с ЕЭК. Техрегламент позволит отследить и сделать безопасными все этапы обращения пищевой рыбной продукции - от вылова до реализации и утилизации. Документ несет много новшеств, направленных на защиту потребителей и определяющих для бизнеса четкие правила работы.

Утвержден также перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». В перечне - семь межгосударственных стандартов и два национальных стандарта Беларуси, включающих методы на определение в изделиях электротехники и радиоэлектроники шести опасных веществ: свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов и полибромированных дифенилэфиров.

Коллегия ЕЭК приняла новую редакцию перечней стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», изменения в перечень стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О безопасности колесных транспортных средств». Эти решения позволят более эффективно выполнить требования названных техрегламентов Союза.

Коллегия ЕЭК вынесла решения по классификации отдельных видов товаров в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС.

Согласно решению Коллегии ЕЭК металлический силос должен классифицироваться в товарной позиции «Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные». Металлический силос - это оборудование для элеваторно-складского хозяйства. Он предназначен для перевалки и хранения зерновых и масличных культур, оснащен системами выгрузки, вентиляции (аэрации) и контроля температуры. Учитывая, что рассматриваемые металлические силосы оснащены механическим и электрическим оборудованием, а также то, что они не включаются более ни в одну из товарных позиций любой другой группы ТН ВЭД ЕАЭС, следует классифицировать их в товарной позиции 8479 ТН ВЭД ЕАЭС как товары, имеющие индивидуальные функции.

Дробильно-сортировочная установка, предназначенная для двухэтапного дробления и сортировки гранита, кварца, базальта, песчаника, железной руды, по решению Коллегии ЕЭК должна классифицироваться в подсубпозиции 8474 20 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС. Установка представляет собой компактный комплекс двухэтаптного замкнутого цикла дробления и сортировки горной породы, размещенный на едином колесном шасси. Она позволяет осуществить так называемый замкнутый цикл дробления, длящийся до тех пор, пока порода не достигнет требуемого размера.

Коллегия ЕЭК приняла также решение о классификации бетоносмесительной машины с функцией самозагрузки. Она состоит из емкости барабанного типа, оборудованной перемешивающими устройствами, и загрузочного ковша. Емкость и устройства расположены на на полноприводном колесном шасси, оснащенным двигателем, коробкой передач, рулевым управлением, системой тормозов, гидравлической системой, а также кабиной с оборудованием, обеспечивающим управлением установки. Установка предназначена для смешивания компонентов при изготовлении бетона и других растворов. Учитывая конструктивные особенности и функциональное назначение товара, бетоносмесительная машина с функцией самозагрузки должна классифицироваться в субпозиции 8705 40 000 ТН ВЭД ЕАЭС.

Принятые решения обеспечат единообразное толкование и применение ТН ВЭД во всех странах Союза и, как следствие, уравняют в условиях доступа на рынок ЕАЭС участников ВЭД. Решения Коллегии ЕЭК вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.