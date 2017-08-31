Тимур Сулейменов рассказал о сокращении госрегулирования в бизнес-среде

Предлагается сократить 17 654 требований по проверке субъектов предпринимательства из 30 497 или порядка 50% всех требований по проверкам.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства рассказал о работе по улучшению и расширению бизнес-среды, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Он сообщил, что разработан очередной пакет поправок в законодательные акты, направленный на сокращение количества процедур, сроков и финансовых затрат бизнеса.





«Сейчас во исполнение поручения Главы государства данная работа ведется на территориях путем ведения Рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса. Сегодня уже выработана соответствующая методика с учетом опыта мировых аналогов, направленных на изучение бизнес среды на страновом и межстрановых уровнях», - проинформировал Сулейменов.





По его словам, в ходе подготовки рейтинга будут определены проблемные аспекты в развитии предпринимательства, а также отражены рекомендации, которые, по мнению бизнеса, позволят улучшить состояние деловой среды в регионах и городах.





Сулейменов отметил масштабную работу по сокращению излишнего государственного регулирования, в частности, ведется реформирование контрольно-надзорной деятельности. «Проведена масштабная ревизия и анализ контрольно-надзорной деятельности, по результатам чего предлагается внедрить профилактический контроль», - сообщил Сулейменов.





Он пояснил, что кардинальным отличием от действующей системы проверок будет являться предупреждение и профилактика правонарушений без возбуждения административного производства.





Предлагается также сократить 17 654 требований по проверке субъектов предпринимательства из 30 497 или порядка 50% всех требований по проверкам. При этом только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сокращены порядка 85% требований, в сфере пожарной безопасности 72% требований. Также предлагается оптимизировать основания для внеплановых проверок, сократить сроки проведения проверок.





«В целом, принимаемые меры по реформированию государственного контроля и надзора позволят сократить количество проверок к 2018 году на 30 %, что составит не более 70 тыс. (в 2016 году зарегистрировано 101 тыс. проверок), а к 2020 году – еще на 10 %», - сообщил он.





Министр также подчеркнул, что углубленно проводится работа по дальнейшей оптимизации и облегчению разрешительной системы, а также ведется работа по дальнейшему развитию института саморегулирования, внедренного в прошлом году.





«На сегодняшний день, данный институт на добровольной основе функционирует в букмекерской деятельности, экологическом аудите, налоговой консультации, пожарной безопасности. Ведется работа по введению обязательного саморегулирования в 6 потенциальных сферах, в частности в оценочной, нотариальной, адвокатской, аудиторской деятельностях, а также в деятельностях экологического аудита и вневедомственной комплексной экспертизы проектов строительства», - сказал Сулейменов.





По его данным, в настоящее время активно ведется работа по разработке стимулирующих мер для объединения бизнеса в добровольные саморегулируемые организации.





Он также рассказал о работе по сокращению фронтальных издержек, отметив, что с учетом предложений бизнеса выработаны меры, направленные на сокращение ряда платных государственных услуг, услуг предприятий-монополистов и квазигосударственных предприятий; пересмотр размеров платежей и тарифов; поэтапное устранение дифференциации тарифов (цен) по группам потребителей на регулируемые коммунальные услуги. Завершена также ревизия 30 законов, по итогам которой выявлены нормы, препятствующие развитию конкуренции. В настоящее время ведется анализ еще 70 законов и 1000 подзаконных актов.





«Данные меры будут реализованы в рамках единого законопроекта по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. В результате будет обеспечено масштабное сокращение непроизводственных затрат бизнеса, экономия ресурсов, рост производительности труда, улучшение бизнес-климата и развитие массового предпринимательства», - заключил министр.



