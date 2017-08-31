В частности, изменения затронули:

пункт 13:

«13. Проектирование и строительство дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций осуществляются с предварительного уведомления и согласования с местными исполнительными органами и государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, и системным оператором в следующем порядке:

1) пользователь сети при подаче заявки на подключение предполагаемых к строительству новых линий электропередачи, дублирующих (шунтирующих) существующие, уведомляет об этом энергопередающую организацию, к сетям которой он был присоединен;

2) оформленные Заявки на существующие генерирующие установки или на новые генерирующие установки представляются пользователем сети системному оператору, который в течение 20 рабочих дней рассматривает и направляет ее с приложением своего заключения в местный исполнительный орган и государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий;

3) полученные Заявки на существующие генерирующие установки или на новые генерирующие установки и заключение системного оператора рассматриваются местным исполнительным органом и государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, в течение 8 рабочих дней и принятые ими решения направляются системному оператору;

4) после получения вышеуказанных решений по вопросу строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи системный оператор в течение 10 рабочих дней извещает пользователя сети и энергопередающую организацию о принятом решении.».

Также изменения были внесены в следующие НПА:

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10234, опубликованный 15 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

Подпункт 2) пункта 63 изложен в следующей редакции:

«2) устанавливать и/или демонтировать дополнительные секции приборов отопления, запорную и регулирующую арматуру и циркуляционные насосы;».

В приказе Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 105 «Об утверждении Правил определения расчетного тарифа, утверждения предельного и индивидуального тарифов» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10752, опубликованный 14 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):

Пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила определения расчетного тарифа, утверждения предельных и индивидуальных тарифов (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 70-23) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» (далее - Закон) и устанавливают порядок определения расчетного тарифа, утверждения предельных и индивидуальных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую энергопроизводящими организациями, для обеспечения инвестиционной привлекательности сферы производства электрической энергии.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.