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В частности, изменения затронули:
пункт 13:
«13. Проектирование и строительство дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи
и подстанций осуществляются с предварительного уведомления и согласования с
местными исполнительными органами и государственным органом, осуществляющим
руководство в сферах естественных монополий, и системным оператором в
следующем порядке:
1) пользователь сети при подаче заявки на подключение предполагаемых к
строительству новых линий электропередачи, дублирующих (шунтирующих)
существующие, уведомляет об этом энергопередающую организацию, к сетям
которой он был присоединен;
2) оформленные Заявки на существующие генерирующие установки или на новые
генерирующие установки представляются пользователем сети системному
оператору, который в течение 20 рабочих дней рассматривает и направляет ее с
приложением своего заключения в местный исполнительный орган и
государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных
монополий;
3) полученные Заявки на существующие генерирующие установки или на новые
генерирующие установки и заключение системного оператора рассматриваются
местным исполнительным органом и государственным органом, осуществляющим
руководство в сферах естественных монополий, в течение 8 рабочих дней и
принятые ими решения направляются системному оператору;
4) после получения вышеуказанных решений по вопросу строительства дублирующих
(шунтирующих) линий электропередачи системный оператор в течение 10 рабочих
дней извещает пользователя сети и энергопередающую организацию о принятом
решении.».
Также изменения были внесены в следующие НПА:
Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года №
211 «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией» (зарегистрированный
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10234,
опубликованный 15 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):
Подпункт 2) пункта 63 изложен в следующей редакции:
«2) устанавливать и/или демонтировать дополнительные секции приборов
отопления, запорную и регулирующую арматуру и циркуляционные насосы;».
В приказе Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №
105 «Об утверждении Правил определения расчетного тарифа, утверждения
предельного и индивидуального тарифов» (зарегистрированный в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10752,
опубликованный 14 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»):
Пункт 1 изложен в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила определения расчетного тарифа, утверждения предельных и
индивидуальных тарифов (далее - Правила) разработаны в соответствии с
подпунктом 70-23) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года
«Об электроэнергетике» (далее - Закон) и устанавливают порядок определения
расчетного тарифа, утверждения предельных и индивидуальных тарифов на
электрическую энергию, отпускаемую энергопроизводящими организациями, для
обеспечения инвестиционной привлекательности сферы производства электрической
энергии.».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.