Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Выдавил глаза и убил: Жителю Костанайской области вынесли приговор

31 августа 2017, 13:58

Ему назначили 13 лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Сегодня, 31 августа, в специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области вынесли приговор Рустаму Утепову, передаёт "Алау".

Происшествие случилось 25 мая. Согласно материалам дела, в тот день Утепов со своей сожительницей пришли в гости к своему знакомому, где после употребления алкоголя, мужчина напал на свою подругу. Перед убийством возлюбленной Утепов выдавил ей глаза.

Ему назначили 13 лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Суд признал по статье 106 части 1 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и статье 99 части 1 «Убийство». В счет компенсации причиненного морального вреда с него также взыскали 2 000 000 тенге.

Фото: alau.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...