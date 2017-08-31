Выдавил глаза и убил: Жителю Костанайской области вынесли приговор

Сегодня, 31 августа, в специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области вынесли приговор Рустаму Утепову, передаёт " передаёт " Алау ".





Происшествие случилось 25 мая. Согласно материалам дела, в тот день Утепов со своей сожительницей пришли в гости к своему знакомому, где после употребления алкоголя, мужчина напал на свою подругу. Перед убийством возлюбленной Утепов выдавил ей глаза.





Ему назначили 13 лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Суд признал по статье 106 части 1 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и статье 99 части 1 «Убийство». В счет компенсации причиненного морального вреда с него также взыскали 2 000 000 тенге.