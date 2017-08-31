Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане южноказахстанцы угостили гостей ЭКСПО национальными напитками и фруктами

31 августа 2017, 14:09

На мероприятие, прибыло большое количество иностранных туристов и гостей города.

В Астане гости выставки «ЭКСПО-2017» стали свидетелями гостепрееимства южноказахстанских жителей. В частности, изобретатель из Южно-Казахстанской области Еркинбек Бокебаев на двух передвижных юртах «QazaqArbasy», установленных в центре города раздал бесплатно посетителям мероприятия фрукты и национальные напитки, передает пресс-служба акима ЮКО.



На мероприятие, которое прошло в Астане на площади Байтерек, прибыло большое количество иностранных туристов и гостей города.

По словам организаторов, мероприятие продолжится до завершения Дней Южно-Казахстанской области в Астане.



Стоит отметить, в своей программной статье «Курс на будущее: духовное возрождение» Глава государства Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость модернизировать национальное сознание за счет сохранения национального кода.



Изобретатель «QazaqArbasy» Еркинбек Таженович отметил, что толчком к разработке передвижной юрты послужила программная статья Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение».



Данная передвижная юрта предназначена для продажи национальных напитков, таких как кумыс и шубат.



Еркинбек Бокебаев первые разработки сделал еще в 2011 году, тогда была создана арба для продажи фруктов и овощей. На телегу установили гигантскую корзину, которую специально связали в Санкт-Петербурге.

Арбу представили Главе государства в 2014 году в ходе рабочей поездки в Сарыагашский район. Положительно оценив творение южноказахстанского изобретателя, Президент назвал его Qazaq Arbasy.

Фото: Самат Мырзалиев

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...