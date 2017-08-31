В Астане южноказахстанцы угостили гостей ЭКСПО национальными напитками и фруктами
31 августа 2017, 14:09
На мероприятие, прибыло большое количество иностранных туристов и гостей города.
В Астане гости выставки «ЭКСПО-2017» стали свидетелями гостепрееимства южноказахстанских жителей. В частности, изобретатель из Южно-Казахстанской области Еркинбек Бокебаев на двух передвижных юртах «QazaqArbasy», установленных в центре города раздал бесплатно посетителям мероприятия фрукты и национальные напитки, передает пресс-служба акима ЮКО.
На мероприятие, которое прошло в Астане на площади Байтерек, прибыло большое количество иностранных туристов и гостей города.
По словам организаторов, мероприятие продолжится до завершения Дней Южно-Казахстанской области в Астане.
Стоит отметить, в своей программной статье «Курс на будущее: духовное возрождение» Глава государства Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость модернизировать национальное сознание за счет сохранения национального кода.
Изобретатель «QazaqArbasy» Еркинбек Таженович отметил, что толчком к разработке передвижной юрты послужила программная статья Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение».
Данная передвижная юрта предназначена для продажи национальных напитков, таких как кумыс и шубат.
Еркинбек Бокебаев первые разработки сделал еще в 2011 году, тогда была создана арба для продажи фруктов и овощей. На телегу установили гигантскую корзину, которую специально связали в Санкт-Петербурге.
Арбу представили Главе государства в 2014 году в ходе рабочей поездки в Сарыагашский район. Положительно оценив творение южноказахстанского изобретателя, Президент назвал его Qazaq Arbasy.
Фото: Самат Мырзалиев
На мероприятие, которое прошло в Астане на площади Байтерек, прибыло большое количество иностранных туристов и гостей города.
По словам организаторов, мероприятие продолжится до завершения Дней Южно-Казахстанской области в Астане.
Стоит отметить, в своей программной статье «Курс на будущее: духовное возрождение» Глава государства Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость модернизировать национальное сознание за счет сохранения национального кода.
Изобретатель «QazaqArbasy» Еркинбек Таженович отметил, что толчком к разработке передвижной юрты послужила программная статья Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение».
Данная передвижная юрта предназначена для продажи национальных напитков, таких как кумыс и шубат.
Еркинбек Бокебаев первые разработки сделал еще в 2011 году, тогда была создана арба для продажи фруктов и овощей. На телегу установили гигантскую корзину, которую специально связали в Санкт-Петербурге.
Арбу представили Главе государства в 2014 году в ходе рабочей поездки в Сарыагашский район. Положительно оценив творение южноказахстанского изобретателя, Президент назвал его Qazaq Arbasy.
Фото: Самат Мырзалиев
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