Т.Сулейменов призвал казахстанцев не реагировать на «всплески» курса нацвалюты

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов призвал казахстанцев не реагировать на кратковременные всплески курсовой разницы национальной валюты.

Во вторник кабмин озвучил свой курсовой прогноз на 2018 год — он формировался исходя из курса 340 тенге за доллар. После этого доллар в обменниках столицы Казахстана стал продаваться по 338 тенге против 335 тенге накануне. Глава миннацэкономики на пресс-конференции в четверг выразил сомнение в том, что прогноз правительства повлиял на этот рост.

«Мы не таргетируем курс, таргетируется инфляция, соответственно рыночные силы определяют соотношение нашего тенге к любой из иностранных валют. Я не думаю, что наш макропрогноз, в котором мы действительно заложили консервативную цену на нефть, и в соответствии с нашими макромоделями, курс доллара, каким-то образом это может повлиять», — сказал Сулейменов.

По его мнению, оценивать стабильность национальной валюты следует не по отдельным ценовым всплескам, а по тому, держится ли она продолжительное время внутри определенного ценового коридора — и с этой точки зрения тенге, по его мнению, достаточно стабилен.

«На мой взгляд, нет необходимости чересчур фокусироваться на какие-то те или иные всплески, они будут. Как вы видите тенге после того, как был отпущен в свободное плавание, находится на достаточно стабильном уровне. И это самое главное. То есть мы должны к этому привыкнуть, что теперь нужно мерить не днями, неделями, а месяц брать, квартал, полгода и так далее», — заметил Сулейменов.

Он подчеркнул, что подобные всплески возможны и в последующем, поскольку рынок «может реагировать на огромное количество вещей», включая технические сбои на биржах или события, которые напрямую не затрагивают тенге, но, по мнению игроков на рынке, могут оказать на него прямое или косвенное влияние. Однако по прошествии определенного количества времени, если прогнозное влияние не оправдается, курс будет отыгрывать назад.

Глава миннацэкономики также напомнил, что российское правительство недавно скорректировало свой прогноз по курсу рубля в сторону его усиления до 62 рублей за доллар вместо прежних 67-68 рублей за доллар к концу года. По его мнению, эта корректировка подтверждается ценами на нефть и общим состоянием российской экономики, в связи с чем Сулейменов предположил, что «рубль не будет скакать», подчеркнув, что казахстанская национальная валюты движется «здесь в одной парадигме» с российской.

Дмитрий Покидаев