Как должны реагировать в воинских частях и военной полиции при хищении оружия и боеприпасов

В течение трех часов с момента получения информации командование воинской части направляет в вышестоящий штаб донесение о хищении, утрате оружия и боеприпасов.

Министр обороны РК своим приказом от 12 июля 2017 года утвердил Правила реагирования командования воинских частей и органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан на информацию о хищении, утрате оружия и боеприпасов либо самовольном оставлении военнослужащим месторасположения воинской части с оружием, сообщает Zakon.kz.





Так, при получении информации о хищении, утрате оружия и боеприпасов дежурный по воинской части немедленно докладывает командиру воинской части, в органы военной полиции, военно-следственные и территориальные органы внутренних дел, военную прокуратуру и органы военной контрразведки по месту дислокации воинской части.





В свою очередь командование воинской части немедленно оповещает начальника гарнизона; принимает меры по обеспечению охраны места происшествия и ограничению доступа к месту происшествия посторонних лиц до прибытия следственно-оперативной группы, назначает старшего группы оцепления и определяет количество сил и средств, привлекаемых к охране места происшествия.





В течение трех часов с момента получения информации командование воинской части направляет в вышестоящий штаб донесение о хищении, утрате оружия и боеприпасов, а также письменно информирует военную прокуратуру, органы военной контрразведки, военно-следственные и территориальные органы внутренних дел, органы военной полиции.





По запросу сотрудников органов внутренних дел и органов военной полиции предоставляет материалы, имеющие значение для дела, выделяет специалистов для проведения следственных действий, организовывает проверку прилегающей к воинской части местности, проводит поиск наличия оружия и боеприпасов, осматривает помещения и здания на территории части.





Дежурный по органу военной полиции при получении информации о хищении, утрате оружия и боеприпасов незамедлительно:





- регистрирует информацию в соответствии со статьей 179 УПК РК;

- направляет оперативную группу к месту происшествия;

- письменно докладывает о происшествии начальнику органа военной полиции и оперативному дежурному Главного управления военной полиции ВС РК.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования.



